مساعد وزير الدفاع الايراني يلتقي نظيره الاذربيجاني

باكو/27ايلول/سبتمبر/ارنا- التقي اليوم الخميس في باكو مساعد وزير الدفاع لشؤون الصناعة الدفاعية والابحاث'رضا مظفري نجاد' بنظيره الاذربيجاني 'يحيي موسي اوف'.

وافادت ارنا ان مظفري نجاد الذي يزور باكو علي رأس وفدا للمشاركة في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية هناك قال خلال اللقاء ان هذا المعرض هو فرصة مناسبة لتنمية العلاقات في مجال الصناعات الدفاعية بين ايران وجمهورية اذربيجان.
كما بحث الطرفان خلال اللقاء سبل التعاون المشترك في مجال الصناعات الدفاعية والقضايا التي تهم الدولتين ايران واذربيجان.
وكان مظفري نجاد قد التقي يوم امس الاربعاء بوزير الدفاع الاذربيجاني وبحث معه سبل التعاون المشترك بين البلدين.
وافتتح المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية يوم الثلاثاء في مدينة المعارض بباكو وبمشاركة 200 شركة من 28 دولة.
وتشارك الجمهورية الاسلامية لاول مرة في المعرض وتقوم بعرض امكانياتها الدفاعية من خلال ثلاثة اجنحة مخصصة لها .
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مساعد وزير الدفاع الايراني يلتقي نظيره الاذربيجاني

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