موغيريني: ثمة آلية للتجارة مع إيران تصاغ قبل نوفمبر المقبل

وردا علي سؤال ما إذا كان انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق مع إيران تحديا جديا للدولار الأميركي كعملة احتياطية في سياق إنشاء الآلية الخاصة، قالت موغيريني 'إنها لا تزال في المرحلة الابتدائية، لكن ذلك قد يكون النتيجة، وبالتأكيد دفع هذا الأمر بنا ومناطق أخري في العالم للتفكير في ماهية الاستقلالية (المالية) التي نمتلكها'.

ومع التأكيد أن الولايات المتحدة لا تزال أقوي شركاء الاتحاد الأوروبي، أشارت موغيريني إلي أنه 'لا يمكن لأي دولة ذات سيادة أو منظمة أن تقبل بأن يقرر آخرون مع من يحق لها التعامل بالتجارة'.

يذكر، أن دول الاتحاد الأوروبي تدرس في الوقت الحالي مقترحا لإنشاء آلية لمقايضة السلع الأوروبية بالنفط الإيراني، لتجنب تأثير 'العقوبات' الأميركية.

انتهي** 2344

