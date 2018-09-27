رئيس الوزراء الإيطالي: لا ينبغي التخلي عن الاتفاق النووي

وبحسب وكالة انباء 'لابرس' الايطالية فان رئيس الوزراء الايطالي ' جوزيبي كونتي' أعلن للصحفيين يوم أمس الأربعاء بعد اجتماعه مع الرئيس الإيراني حسن روحاني علي هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: الكل يعلم أن موقف اميركا من البرنامج النووي الإيراني من خلال فرض الحظر، لكن موقف إيطاليا يتماشي مع موقف الاتحاد الأوروبي ويجب ألا نتخلي عن الاتفاق النووي.

وأكد إن إيطاليا تعمل وفقا لسياسات الاتحاد الأوروبي بشان ايران. يجب أن نتجنب الأزمات الجيوسياسية الوخيمة.

و لطالما كانت لطهران وروما علاقة اقتصادية وسياسية قوية، فبعد توقيع الاتفاقية النووية، زادت أنشطة الشركات الإيطالية في إيران، وأصبحت إيطاليا أول شريك تجاري لإيران في الاتحاد الأوروبي. بعد قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق، أصبحت إيطاليا ضحية للعقوبات ضد طهران. بعد الاتفاق النووي تم التوصل إلي اتفاقات مهمة بين الصناعات الرئيسية وخطوط السكك الحديدية الإيطالية مع الجانب الإيراني، تمكنت إيطاليا من تجاوز المنافسين الدوليين في هذا الصدد.

انتهي** 2344

