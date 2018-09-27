الناطق باسم وزارة خارجية الصين: يجب صيانة الاتفاق النووي

وصرح شوانغ اليوم الخميس ان صيانة الاتفاق الذي يعتبر وثيقة دولية في الواقع هو الدفاع عن القوانين والحقوق الدولية معتبرا الاتفاق النووي انجازا مهما في مجال منع انتشار الاسلحة النووية و له اثارا مهمة في استدامة السلام والاستقرار في المنطقة .

وكان وزير خارجية الصين 'وانغ يي' وعلي هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك اكد مرة اخري علي حماية بلاده باستمرارالعلاقات التجارية وبشكلها الطبيعي مع ايران.

وبين وانغ يي ان الاتفاق النووي هو نتاج مساعي الدول الكبري ويساهم في استباب السلام والاستقرار العالمي مؤكدا علي عدم الازدواجية في القضايا المهمة عالميا وان يكون مجلس الامن المرجع في حفظ السلام .

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