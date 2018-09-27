الناطق باسم وزارة خارجية الصين: يجب صيانة الاتفاق النووي

بكين/27ايلول/سبتمبر/ارنا- اكد الناطق الرسمي بأسم وزارة خارجية الصين 'غنغ شوانغ' وفيما يتعلق باجتماع مجلس الامن الدولي يوم امس الاربعاء حول منع انتشار الاسلحة النووية، علي ان الاتفاق النووي وباعتباره احد الاتفاقيات الدولية المهمة يجب ان يكون مصانا وباستمرار.

وصرح شوانغ اليوم الخميس ان صيانة الاتفاق الذي يعتبر وثيقة دولية في الواقع هو الدفاع عن القوانين والحقوق الدولية معتبرا الاتفاق النووي انجازا مهما في مجال منع انتشار الاسلحة النووية و له اثارا مهمة في استدامة السلام والاستقرار في المنطقة .
وكان وزير خارجية الصين 'وانغ يي' وعلي هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك اكد مرة اخري علي حماية بلاده باستمرارالعلاقات التجارية وبشكلها الطبيعي مع ايران.
وبين وانغ يي ان الاتفاق النووي هو نتاج مساعي الدول الكبري ويساهم في استباب السلام والاستقرار العالمي مؤكدا علي عدم الازدواجية في القضايا المهمة عالميا وان يكون مجلس الامن المرجع في حفظ السلام .
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الناطق باسم وزارة خارجية الصين: يجب صيانة الاتفاق النووي

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