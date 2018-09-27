الاجتماع الثلاثي لوزراء خارجية ايران وروسيا وتركيا في نيويورك

نيويورك / 27 أيلول/ سبتمبر/ ارنا - استمرارا لعملية آستانا لحل الأزمة في سوريا وتوصيات قمة طهران، اجتمع وزراء خارجية إيران وروسيا وتركيا في مقر الأمم المتحدة مساء امس.

هذا الاجتماع الذي يسعي الي ايجاد حل للازمة السورية عقد بحضور محمد جواد ظريف وسيرغي لافروف ومولود شاويش اوغلو.
عقدت الجولة الأولي من المحادثات بين تركيا وروسيا وإيران حول الأزمة السورية، المعروف باسم اجتماع سوتشي، في 22 نوفمبر، في سوتشي بروسيا.
في الاجتماع، بحثت دول روسيا وتركيا وإيران، الضامنة لعملية التسوية السياسية للأزمة السورية وإقامة الاستقرار والأمن في البلاد، عملية انهاء الحرب الأهلية السورية.
وأكد رؤساء الدول الثلاث علي استمرار التعاون الثلاثي لحل الأزمة في سوريا في اطار اجتماعات سوتشي، كما أحدثت 9 جولات من مفاوضات أستانا، نقطة تحول رئيسية في التطورات الميدانية السورية منذ الخريف الماضي.
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الاجتماع الثلاثي لوزراء خارجية ايران وروسيا وتركيا في نيويورك

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