ظریف: نكافح من أجل احباط العقوبات والقضاء علي القوانین الأمریكیة العابرة للحدود

طهران/ 27 أیلول/ سبتمبر/ ارنا - انتقد وزیر الخارجیة الإیرانی محمد جواد ظریف سلوك الولایات المتحدة، وقال إن إیران تواصل محاولة تحیید العقوبات غیر القانونیة وشطب القوانین الأمریكیة العابرة للحدود بدون رجعة.

و انتقد ظریف فی عدة تغریدات علي تویتر الیوم الخمیس، أداء وسیاسات الولایات المتحدة، وكتب: من المؤسف أن تستخدم الادارة الامریكیة بطبیعتها الأحادیة الضارة، الجمعیة العامة المتعدد الأطراف لمهاجمة التعددیة. امریكا فقدت مصداقیتها لدرجة أنها اضطرت إلي الاختباء وراء الإجراءات الإداریة لتجنب مواجهة إیران فی مجلس الأمن.
وعقدت امیركا یوم امس جلسة فی مجلس الأمن تحت عنوان حظر اسلحة الدمار الشامل برئاسة الرئیس الامریكی دونالد ترامب . وكرر ترامب فی الجلسة اتهاماته ضد ایران .
ظریف فی ثانی تغریده كتب : بالتاكید - مع التعاطف العمیق - ، قد یكون من الممكن تقریبا معرفة لماذا تلجأ الادارة الامریكیة إلي الحواشی للتغطیة علي سیاساتها الهادفة الي زعزعة الاستقرار. لماذا یمكن للجمیع أن یري سلوك امیركا المثیر للمشاكل فی الداخل وأنشطتها المدمرة للغایة فی الخارج.
وأكد وزیر الخارجیة فی التغریدة الثالثة: یكفی لمعرفة دور الادارة الامریكیة المتغطرسة فی توتیر الساحة الدولیة، الاطلاع علي تهدیداتها التی جاءت علي لسان سفیرتها فی الأمم المتحدة ( تسجیل الاسماء) وتهدیدات السید ترامب بقطع المساعدات المالیة او تهدید مستشاره للأمن القومی الامریكی بملاحقة قضاة المحكمة الدولیة .
وكتب ظریف فی تغریدة اخري: نظرا إلي الفشل الواضح للادارة الأمریكیة الحالیة فی الالتزام بالاتفاقات بحسن نیة، یجب أن تكون الخطوة الأولي نحو حل النزاع هی اتخاذ تدابیر قویة لاستعادة الجدارة واللیاقة الظاهریة، علي سبیل المثال، یجب أن تتصرف مثل حكومة طبیعیة.
وقال وزیر الخارجیة فی التغریدة الأخیرة : سنواصل العمل مع شركائنا لخلق بیئة جدیدة یمكن للدول التی تحترم نفسها أن تفی بالتزاماتها الدولیة ومصالحها. ما زلنا نعمل علي تحیید العقوبات الأمریكیة غیر المشروعة والقضاء بدون عودة علي ظاهرة عدم الاستقرار للقوانین الأمریكیة العابرة للحدود.
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ظریف: نكافح من أجل احباط العقوبات والقضاء علي القوانین الأمریكیة العابرة للحدود

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