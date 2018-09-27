ظریف: مخطط فرض العزلة علي ایران قد فشل

جاء ذلك فی تصریح ادلي به ظریف لمراسل 'ارنا' ووسائل الاعلام الهندیة اثر لقائه نظیره الهندی سواشما سواراج امس الاربعاء علي هامش اجتماع الجمعیة العامة للامم المتحدة فی نیویورك.

واشار وزیر الخارجیة الایرانی الي حضور الرئیس روحانی فی اجتماع الجمعیة العامة للامم المتحدة فی نیویورك واضاف، ان الجمیع یصر علي تنفیذ الاتفاق النووی ویعتبرونه اتفاقا مهما، وان المسار الذی تمضی فیه امیركا سیؤدی بها للمزید من العزلة یوما بعد اخر.

وفی الرد علي سؤال حول التعاون بین ایران والهند فی تطویر میناء جابهار قال، ان میناء جابهار یواصل انشطته بصورة جیدة وان شحنات السلع التصدیریة الهندیة ترد الي هذا المیناء ومنه الي افغانستان.

واضاف، ان میناء جابهار سیتم تطویره وزیادة قدرته الاستیعابیة ونحن نامل من الهند توظیف المزید من الاستثمارات لهذا الغرض.

یذكر ان وزیر الخارجیة الایرانی رافق الرئیس روحانی فی زیارته الي نیویورك للمشاركة فی اجتماع الدورة 73 للجمعیة العامة للامم المتحدة.

وفی خاتم زیارته التی استغرقت 4 ایام غادر الرئیس روحانی والوفد المرافق له نیویورك عائدا الي طهران.

انتهي ** 2342

