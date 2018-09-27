مجلس النواب العراقی سیسحب الیوم ید 3 وزراء ویقیل قائد عملیات البصرة

وقال عواد فی بیان صحفی، الأربعاء، إن 'اجتماع الیوم لنواب البصرة ومحافظها بنائب رئیس مجلس النواب حسن الكعبی، تضمنت طرح اقالة قائد عملیات البصرة للتصویت'.

واضاف، ان 'من بین المقررات سحب ید الوزراء المقصرین فی ازمة البصرة، وهم الموارد المائیة والصحة والبلدیات'.

ولفت عواد الي ان 'المقررات تضمنت ایضا اعادة دمج البترودولار مع وزارة النفط وشمول شهداء التظاهرات الاخیرة بقانون ضحایا الاٍرهاب والغاء الخصخصة فی عموم البصرة والغاء الرسوم الصحیة، وعدم التعرض للعشوائیات بدون إیجاد بدیل مناسب لهم'.

انتهي ع ص ** 2342

