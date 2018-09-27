المتحدث باسم تيار الحكمة الوطني العراقي:

إن لم يحسم الكرد مرشحهم لرئاسة الجمهورية فسنلجأ للتوافق

بغداد/27 ايلول/سبتمبر/ارنا- رجح المتحدث الرسمي لتيار الحكمة الوطني العراقي، نوفل أبو رغيف، لجوء القوي السياسية ومنها تحالف الاصلاح والاعمار، الي التوافق في إختيار مرشح لمنصب رئاسة الجمهورية، اذا لم تحسم الاحزاب الكردستانية مرشحها.

وقال أبو رغيف في تصريح لوكالة (الفرات نيوز) المحلية، ان 'اجتماع تحالف الإصلاح والاعمار، اليوم (امس الاربعاء) هي الجلسة الأولي لأكبر تحالف برلماني بعد انتخابات 2018'.
وأضاف ان 'الأمور تسعي الي حسم رئيس الجمهورية والوزراء في سلة واحدة ونحن في تحالف الإصلاح نقف علي مسافة واحدة من كل المرشحين للمنصب ويبقي الامر منوطاً للكرد واذا اضطرينا الي اختيار مرشح الرئاسة فسيكون بالتوافق مع التحالف الأخر للوصول لرؤية موحدة'.
وأشار ابو رغيف 'أما مرشح رئاسة الوزراء فان (عادل عبد المهدي) هو الأسم الأكثر تداولاً بين المرشحين'.
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نوفل ابو رغيف

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إن لم يحسم الكرد مرشحهم لرئاسة الجمهورية فسنلجأ للتوافق

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