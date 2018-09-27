إن لم يحسم الكرد مرشحهم لرئاسة الجمهورية فسنلجأ للتوافق

وقال أبو رغيف في تصريح لوكالة (الفرات نيوز) المحلية، ان 'اجتماع تحالف الإصلاح والاعمار، اليوم (امس الاربعاء) هي الجلسة الأولي لأكبر تحالف برلماني بعد انتخابات 2018'.

وأضاف ان 'الأمور تسعي الي حسم رئيس الجمهورية والوزراء في سلة واحدة ونحن في تحالف الإصلاح نقف علي مسافة واحدة من كل المرشحين للمنصب ويبقي الامر منوطاً للكرد واذا اضطرينا الي اختيار مرشح الرئاسة فسيكون بالتوافق مع التحالف الأخر للوصول لرؤية موحدة'.

وأشار ابو رغيف 'أما مرشح رئاسة الوزراء فان (عادل عبد المهدي) هو الأسم الأكثر تداولاً بين المرشحين'.

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