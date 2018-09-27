الرئيس روحاني التقي نظيره الفنزويلي

نيويورك / 27 ايلول / سبتمبر /ارنا-
التقي الرئيس الايراني حسن روحاني نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، علي هامش الاجتماع الـ 73 للجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك.

وبحث الجانبان خلال اللقاء، الذي جري في مقر اقامة الوفد الايراني، بشان العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وقد غادر الرئيس الايراني حسن روحاني نيويورك مساء الاربعاء (بتوقيت نيويورك) عائدا الي طهران بعد 4 ايام من المحادثات الدبلوماسية المكثفة والخطاب الذي القاه في الجمعية العامة للامم المتحدة.
وكان الرئيس روحاني قد وصل الي نيويورك الاحد الماضي والتقي رؤساء كوبا وبوليفيا وتركيا وسويسرا وفرنسا وفنزويلا والرئيس التنفيذي لافغنستان ورؤساء وزراء بريطانيا والنرويج وارمينيا وماليزيا واليابان.
والقي الرئيس الايراني خطابا في الامم المتحدة الثلاثاء كما القي كلمة في اجتماع اقيم لتكريم ذكري الزعيم الجنوب افريقي الراحل نيلسون مانديلا.
كما اجري حوارات صحفية مع مدراء وسائل الاعلام الاميركية وقنوات 'سي ان ان' و'ان بي سي' و'pbs'.
والتقي كذلك الامين العام لمنظمة الامم المتحدة واجري مؤتمرا صحفيا اجاب فيه علي اسئلة الصحفيين.
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الرئيس روحاني التقي نظيره الفنزويلي

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