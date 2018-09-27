الرئيس الايراني يغادر نيويورك عائدا الي طهران

وكان الرئيس روحاني قد وصل الي نيويورك الاحد الماضي والتقي رؤساء كوبا وبوليفيا وتركيا وسويسرا وفرنسا وفنزويلا والرئيس التنفيذي لافغنستان ورؤساء وزراء بريطانيا والنرويج وارمينيا وماليزيا واليابان.

والقي الرئيس الايراني خطابا في الامم المتحدة الثلاثاء كما القي كلمة في اجتماع اقيم لتكريم ذكري الزعيم الجنوب افريقي الراحل نيلسون مانديلا.

كما اجري حوارات صحفية مع مدراء وسائل الاعلام الاميركية وقنوات 'سي ان ان' و'ان بي سي' و'pbs'.

والتقي كذلك الامين العام لمنظمة الامم المتحدة واجري مؤتمرا صحفيا اجاب فيه علي اسئلة الصحفيين.

انتهي ** 2342

