برهم صالح والسيد مقتدي الصدر يبحثان اهم القضايا التي تخص الشأن العراقي

وذكر بيان صادر عن مكتب السيد مقتدي الصدر ان الأخير التقي صالح والوفد المرافق له بمنطقة (الحنانة) في النجف الاشرف .

واضاف البيان انه 'جري خلال اللقاء بحث أهم القضايا التي تخص الشأن العراقي والعملية السياسية وكذلك التأكيد علي أن تكون الحكومة العراقية المقبلة تتناسب وتطلعات الشعب العراقي للقيام بواجباتها الأساسية والإسراع بتوفير الأمن والخدمات التي يستحقها دون تمييز بين مختلف أطيافه'.

واشار الي انه 'جري خلال اللقاء التأكيد علي أهمية العمل من أجل ترسيخ مبدأ التعايش وتعزيز روح المواطنة في ظل عراق موحد'.

وكان القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح قد وصل، الأربعاء، الي محافظة النجف الاشرف، لغرض اللقاء بزعيم التيار الصدري السيد مقتدي الصدر.

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