تحالف الإصلاح والإعمار: حسم منصبي رئيسي الوزراء والجمھورية في سلة واحدة

وقال رئيس حالف سائرون حسن العاقولي في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع ان 'الاجتماع الأول للهيئة العامة لتحالف الاصلاح، عقد بحضور الكتل المنضوية، وان هناك جدول اعمال معد مسبقاً'.

وأضاف 'ضمن جدول الاعمال التعريف بالهيأة العامة، ومناقشة القضايا السياسية، وتشكيل الحكومة، واختيار رئيس الجمهورية وفق الاسس التي طرحتها المرجعية الدينية والكتل'.

ولفت العاقولي الي ان 'الاجتماع خرج بمقررات مهمة اكدت علي حرص الكتل السياسية، ومضي تحالف الاصلاح بتشكيل حكومة قوية تشكل أمل للشعب العراقي'، مشيرا الي ان 'ماتوصل له تحالف الاصلاح وتحالف البناء هو القضاء علي الطائفية للخروج بحكومة وطنية تخدم الشعب العراقي'.

وكشف المتحدث باسم تيار الحكمة الوطني، نوفل ابو رغيف، عن ان التفاھمات السياسية تتجه نحو حسم منصبي رئيسي الوزراء والجمھورية في سلة واحدة.

ويأتي الاجتماع بعد عقد الھيأة القيادية للتحالف الأحد الماضي إجتماعھا الدوري الثالث بحضور قيادات التحالف، حيث اكد المجتمعون علي مأسسة التحالف وضرورة تحويله الي مؤسسة سياسية قادرة علي صناعة القرار ومراقبة الأداء. وتداول المجتمعون سبيل وضع البرنامج الاداري لمؤسسة الكتلة، ومناقشة آخر تطورات الوضع السياسي، وما وصلت اليه نتائج الحوارات حول مرشحي منصب رئيس الجمھورية، والتحاور مع الكتل السياسية الاخري حول لمسات تشكيل الحكومة'.

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