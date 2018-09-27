الشيخ الخزعلي وبرهم صالح يبحثان تشكيل الحكومة ورئاسة الجمهورية

وذكر بيان للمكتب الاعلامي للشيخ الخزعلي، ان 'الامين العام لحركة عصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، استقبل وفداً من الاتحادِ الوطني الكردستاني برئاسةِ برهم صالح، وبحثَا خلال اللقاء آخرَ التطوراتِ في المشهدِ السياسي'.

واضاف البيان انه ' جري خلال اللقاء بحث تشكيلَ الحكومةِ المقبلة وبرنامجَها، والتأكيدُ علي ضرورةِ أن يكونَ ضمنَ أولوياتِه وضعُ حلولٍ جذريةٍ لمعالجةِ أزماتِ البلاد المتراكمة'.

وعاد الوفد الكردي برئاسة صالح الي العاصمة بغداد قادماً من النجف التي وصلها صباح الاربعاء للقاء زعيم التيار الصدري مقتدي الصدر في مقر اقامته بالحنانة، حيث بحث هناك أهم القضايا التي تخص الشأن العراقي والعملية السياسية.

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