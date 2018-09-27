روحانی: توقعات ایران تفوق ما ورد فی بیان مجموعة `4+1`

وفی رده علي سؤال لمراسل وكالة 'ارنا' قال الرئیس روحانی، ان البیان الصادر عن مجموعة '4+1' یشكل تقدما جیدا جدا فی مسار حفظ الاتفاق النووی الا ان توقعاتنا تفوق ذلك ولقد طرحنا هذه التوقعات مع الاطراف الاخري التی وعدت بالتقدم بهذه المراحل لتستفید ایران من مصالح الاتفاق النووی.

وقال الرئیس روحانی حول اجتماع مجلس الامن الدولی الیوم، ان اجتماع مجلس الامن الدولی الیوم كان غیر طبیعی وكان من المقرر ان یجری البحث فیه حول ایران الا ان معارضة سائر الاعضاء جعلتهم یضطرون لسحب كلامهم.

واضاف، لقد تبین فی اجتماع الیوم بان امیركا معزولة، ولقد دعم الجمیع الاتفاق النووی واعتبروا بصورة مباشرة او غیر مباشرة اجراء امیركا بانه خاطئ.

وتابع الرئیس الایرانی، لقد اجرینا لقاءات مع مسؤولی 17 دولة فی العالم اعلنوا جمیعهم بان بقاء ایران فی الاتفاق النووی دلیل علي حكمة وفطنة بلادنا.

واكد بانه لیس هنالك فی الاتفاق النووی ای شیء حول الصواریخ ولقد كانت هذه المسالة واضحة من البادیة وان كان احد ینقض تعهده فلا تبریر لعمله اذ ان القرار 2231 واضح.

انتهي ** 2342

