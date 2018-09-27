روحانی: توقعات ایران تفوق ما ورد فی بیان مجموعة '4+1'

نیویورك / 26 ایلول / سبتمبر /ارنا-
اعرب الرئیس الایرانی حسن روحانی عن ارتیاحه للبیان الصادر عن مجموعة '4+1' واعتبره بانه یشكل تقدما جیدا جدا فی مجال حفظ الاتفاق النووی لكنه اكد بان توقعات ایران تفوق ذلك.

وفی رده علي سؤال لمراسل وكالة 'ارنا' قال الرئیس روحانی، ان البیان الصادر عن مجموعة '4+1' یشكل تقدما جیدا جدا فی مسار حفظ الاتفاق النووی الا ان توقعاتنا تفوق ذلك ولقد طرحنا هذه التوقعات مع الاطراف الاخري التی وعدت بالتقدم بهذه المراحل لتستفید ایران من مصالح الاتفاق النووی.
وقال الرئیس روحانی حول اجتماع مجلس الامن الدولی الیوم، ان اجتماع مجلس الامن الدولی الیوم كان غیر طبیعی وكان من المقرر ان یجری البحث فیه حول ایران الا ان معارضة سائر الاعضاء جعلتهم یضطرون لسحب كلامهم.
واضاف، لقد تبین فی اجتماع الیوم بان امیركا معزولة، ولقد دعم الجمیع الاتفاق النووی واعتبروا بصورة مباشرة او غیر مباشرة اجراء امیركا بانه خاطئ.
وتابع الرئیس الایرانی، لقد اجرینا لقاءات مع مسؤولی 17 دولة فی العالم اعلنوا جمیعهم بان بقاء ایران فی الاتفاق النووی دلیل علي حكمة وفطنة بلادنا.
واكد بانه لیس هنالك فی الاتفاق النووی ای شیء حول الصواریخ ولقد كانت هذه المسالة واضحة من البادیة وان كان احد ینقض تعهده فلا تبریر لعمله اذ ان القرار 2231 واضح.
انتهي ** 2342



برچسب ها

سیاسی

روحانی

الاتفاق النووی

بیان 4

1

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

روحانی: توقعات ایران تفوق ما ورد فی بیان مجموعة

معظم المشاهدات

روحاني وماكرون يؤكدان علي تعزيز الاتفاق النووي

روحاني وماكرون يؤكدان علي تعزيز الاتفاق النووي

سيتم تدشين خط للملاحة البحرية بين بوشهر وقطر

سيتم تدشين خط للملاحة البحرية بين بوشهر وقطر

جریمة أهواز الإرهابیة كشفت حقیقة حماة الإرهابیین

أمین المجلس الأعلي للأمن القومی :

جریمة أهواز الإرهابیة كشفت حقیقة حماة الإرهابیین

الرئیس روحانی: سنبقي فی الاتفاق النووی إن وفر مصالحنا

لدي استقباله رئیسة وزراء النرویج

الرئیس روحانی: سنبقي فی الاتفاق النووی إن وفر مصالحنا

الرئيس روحاني: مستعدون للتعاون مع ارمينيا في مجال مقايضة الطاقة

خلال استقباله رئيس وزراء ارمينيا

الرئيس روحاني: مستعدون للتعاون مع ارمينيا في مجال مقايضة الطاقة

أحدث الأخبار

روحانی: توقعات ایران تفوق ما ورد فی بیان مجموعة `4+1`

روحانی: توقعات ایران تفوق ما ورد فی بیان مجموعة '4+1'

قاسمي: الادارة الاميركية باتت تواجه المزيد من العزلة

قاسمي: الادارة الاميركية باتت تواجه المزيد من العزلة

رئيسة وزراء بريطانيا : ايران نفذت جميع تعهداتها في مجال الاتفاق النووي

رئيسة وزراء بريطانيا : ايران نفذت جميع تعهداتها في مجال الاتفاق النووي

المفاوضات التی یدعو الیها ترامب تشكل جزء من الحرب الاقتصادیة ضد ایران

شمخانی :

المفاوضات التی یدعو الیها ترامب تشكل جزء من الحرب الاقتصادیة ضد ایران

الرئیس روحانی: زعماء العالم اكدوا ان بقاء ایران فی الاتفاق النووی دلیل علي تدبیرها

الرئیس روحانی: زعماء العالم اكدوا ان بقاء ایران فی الاتفاق النووی دلیل علي تدبیرها

موضوعات مرتبط