قاسمي: الادارة الاميركية باتت تواجه المزيد من العزلة

طهران/ 26 ايلول/ سبتمبر- قال الناطق باسم الخارجية الايرانية ان الادارة الاميركية وبسبب جشعها واسلوبها المتعجرف حيال الدول الاخري باتت تواجه المزيد من العزلة في العالم .

وردا علي ماقاله وزير الخارجية الاميركي في اجتماع ما يسمي ب'التحالف ضد ايران' قال بهرام قاسمي ان العالم اجمع عازم علي احترام الاتفاقيات الدولية والحقوق الدولية ومسؤوليات الحكومات من خلال التزامه بالاتفاق النووي.
وقال ان مواقف الدول في الامم المتحدة وحتي في الاجتماع الاخير لمجلس الامن تشير الي فقدان اميركا مصداقيتها اكثر من اي وقت اخر.
واضاف ان تقرير بمبيو كان يتضمن حقيقة واحدة وهي يأس المسؤولين الاميركان من تحقيق اهدافهم في عزل ايران علي الصعيد العالمي.
واوضح ان تقرير بمبيو لم يتناول شيئا جديدا وكان تكرار لما طرحته اميركا علي مدي 40 عاما باساليب ولهجات مختلفة.
وشدد بالقول 'المهم هو ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وعلي رغم العداء والمؤامرات تزداد اقتدارا واستقرارا وتستخدم جميع طاقاتها لمايضمن مصالح الشعب وانها ستتجاوز الاختبار الحالي مرفوعة الرأس.
انتهي**س.ر



برچسب ها

سياسي

قاسمي

ترامب

العزله

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

قاسمي: الادارة الاميركية باتت تواجه المزيد من العزلة

معظم المشاهدات

ظریف وموغرینی یصدران اول بیان مشترك بعد الاتفاق النووی

ظریف وموغرینی یصدران اول بیان مشترك بعد الاتفاق النووی

الرئیس روحانی:الامن یمكن ان یتحقق بالتعاون والتنسیق

فی الاجتماع الثالث والسبعین للجمعیة العامة للامم المتحدة

الرئیس روحانی:الامن یمكن ان یتحقق بالتعاون والتنسیق

كاتب قطري لا يستبعد ضلوع الإمارات في العمل الإرهابي في اهواز

كاتب قطري لا يستبعد ضلوع الإمارات في العمل الإرهابي في اهواز

الرئیس روحانی: لا برنامج لی للقاء ترامب

فی حوار مع 'ان بی سی'

الرئیس روحانی: لا برنامج لی للقاء ترامب

أضغاث أحلام ترامب لن تری سبیلها الی الواقع

علی أكبر ولایتی:

أضغاث أحلام ترامب لن تری سبیلها الی الواقع

أحدث الأخبار

قاسمي: الادارة الاميركية باتت تواجه المزيد من العزلة

قاسمي: الادارة الاميركية باتت تواجه المزيد من العزلة

رئيسة وزراء بريطانيا : ايران نفذت جميع تعهداتها في مجال الاتفاق النووي

رئيسة وزراء بريطانيا : ايران نفذت جميع تعهداتها في مجال الاتفاق النووي

المفاوضات التی یدعو الیها ترامب تشكل جزء من الحرب الاقتصادیة ضد ایران

شمخانی :

المفاوضات التی یدعو الیها ترامب تشكل جزء من الحرب الاقتصادیة ضد ایران

الرئیس روحانی: زعماء العالم اكدوا ان بقاء ایران فی الاتفاق النووی دلیل علي تدبیرها

الرئیس روحانی: زعماء العالم اكدوا ان بقاء ایران فی الاتفاق النووی دلیل علي تدبیرها

الرئيس روحاني يلتقي رئيس الوزراء الياباني

الرئيس روحاني يلتقي رئيس الوزراء الياباني

موضوعات مرتبط