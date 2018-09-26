قاسمي: الادارة الاميركية باتت تواجه المزيد من العزلة

وردا علي ماقاله وزير الخارجية الاميركي في اجتماع ما يسمي ب'التحالف ضد ايران' قال بهرام قاسمي ان العالم اجمع عازم علي احترام الاتفاقيات الدولية والحقوق الدولية ومسؤوليات الحكومات من خلال التزامه بالاتفاق النووي.

وقال ان مواقف الدول في الامم المتحدة وحتي في الاجتماع الاخير لمجلس الامن تشير الي فقدان اميركا مصداقيتها اكثر من اي وقت اخر.

واضاف ان تقرير بمبيو كان يتضمن حقيقة واحدة وهي يأس المسؤولين الاميركان من تحقيق اهدافهم في عزل ايران علي الصعيد العالمي.

واوضح ان تقرير بمبيو لم يتناول شيئا جديدا وكان تكرار لما طرحته اميركا علي مدي 40 عاما باساليب ولهجات مختلفة.

وشدد بالقول 'المهم هو ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وعلي رغم العداء والمؤامرات تزداد اقتدارا واستقرارا وتستخدم جميع طاقاتها لمايضمن مصالح الشعب وانها ستتجاوز الاختبار الحالي مرفوعة الرأس.

انتهي**س.ر

