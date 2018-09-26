شمخانی :

المفاوضات التی یدعو الیها ترامب تشكل جزء من الحرب الاقتصادیة ضد ایران

طهران / 26 ایلول / سبتمبر / ارنا – اكد امین المجلس الاعلي للامن القومی الایرانی 'الامیرال علی شمخانی' ضرورة احباط مخطط ترامب المتمثل فی حربه الاقتصادیة ضد ایران؛ مبینا ان المفاوضات التی یرمی الیها الاخیر تشكل جزء من الحرب الاقتصادیة ضد الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة.

جاءت تصریحات شمخانی فی نهایة اعمال 'ملتقي امناء ومستشاری الامن القومی لدي الدول الاقلیمیة' الذی عقد الیوم الاربعاء وعلي مدي یوم واحد فی طهران.
واكد امین المجلس الاعلي للامن القومی الایرانی علي تظافر الجهود والتحلی بالعزیمة لدي الشعب وكافة المسؤولین لاحباط مخطط الحرب الاقتصادیة الامریكیة ضد البلاد.
كما اشار الي تصریحات الرئیس الامریكی خلال اجتماع الجمعیة العامة للامم المتحدة امس، قائلا ان الاخیر اثار بتصریحاته سخریة الحضور بمن فیهم حلفاء امریكا الغربیین؛ الامر الذی من شأنه ان یؤدی الي شرخ عمیق بین هذا البلد والغرب وسائر البلدان.
وفی جانب اخر من تصریحاته تطرق شمخانی الي الدعم السیاسی الاوروبی للحفاظ علي طاقات الاتفاق النووی؛ متطلعا الي تطبیق هذه المواقف السیاسیة ولا سیما فی مجالات الطاقة والتعاون المصرفی علي ارض الواقع.
واكد امین المجلس الاعلي للامن القومی الایرانی، انه فی حال عدم تنفیذ هذ التعهدات فإن الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة ستعید النظر فی طاقاتها النوویة السلمیة بما یتوائم وحجم التعاون لاسیما فی المجالات المصرفیة والطاقة.
وردا علي سؤال حول نتائج ملتقي امناء ومستشاری الامن القومی للدول الاقلیمیة فی طهران، قال ان جمیع الاعضاء المشاركین فی هذا الاجتماع لدیهم هذه القناعة بان اسباب استمرار نشاطات تنظیم داعش الارهابی لا تعود الي قدراته وانما الدعم المالی الذی یتلقاه من بعض الدول الاقلیمیة ودول اخري خارج المنطقة مثل امریكا.
واردف قائلا، ان التطورات فی العراق وسوریا، وفی افغانستان مؤخرا تظهر بان الفوضي التی تمارسها الجماعات الارهابیة تشكل جانبا من ستراتیجیة استمرار السیاسات الدفاعیة الامریكیة فی المنطقة؛ الامر التی اكد علیه جمیع الحاضرین فی اجتماع طهران.
كما نوه شمخانی الي ان سیاسة الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة ترتكز دوما علي اقامة العلاقات مع دول الجوار؛ مردفا ان امریكا تسعي وراء تقویض (هذه العلاقات).
ولفت الي ان موضوع الحرب الناعمة ضد الجهات المؤسسة للارهابیین وایضا الحرب الصلبة ضد الارهابیین انفسهم، كان اهم المحاور الذی ركز علیها اجتماع الیوم.
وخلص شمخانی الي القول، ان الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة وعلي غرار تعاونها فی تطهیر العراق وسوریا من داعش والتصدی للارهابیین، ستواصل تعاونها ایضا فی سیاق منع هؤلاء وحماتهم من القیام بای نشاط ارهابی فی المستقبل.
انتهي ** ح ع



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المفاوضات التی یدعو الیها ترامب تشكل جزء من الحرب الاقتصادیة ضد ایران

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