الرئیس روحانی: زعماء العالم اكدوا ان بقاء ایران فی الاتفاق النووی دلیل علي تدبیرها

واضاف الرئیس روحانی ان غالبیة من شاركوا فی اجتماع مجلس الامن الیوم وصفوا انسحاب امیركا من الاتفاق النووی بالاجراء الخاطئ وهذا ما زادها عزلة.

وقال ان امیركا اخطات، فأما علیها ان تتراجع عنه او تستمر فی خطأها مؤكدا ان ماتقوم به امیركا لایخدم احدا لا ایران ولا اوروبا والجمیع لابد ان یساعد المخطئ لتصحیح خطأه ویسلك الطریق الصحیح.

وحول فرض العقوبات والقیود الموجودة امام اوروبا لوضع الالیات للحیلولة دون تطبیق امیركا قوانینها الداخلیة علي الاخرین قال روحانی 'العقوبات فی المستقبل لیست بجدیدة .لایوجد فی نوفمبر شئ جدید الموضوع مجرد ضجة للحیلولة دون بیعنا النفط'.

وشدد بالقول 'نحن باقون فی الاتفاق النووی طالما یخدم ذلك مصالحنا ومتي ما رأینا انه لایضمن مصالحنا سنعمل بما خططنا له سابقا'.

و نفي الرئیس روحانی ان تكون هناك ای اشارة الي قضایا الصواریخ فی الاتفاق النووی.

كما صرح روحانی ان إیران لا ترید التصعید مع امیركا بل ترید منها الالتزام بالقانون واحترام سیادة الدول.. نرید القول لامیركا ان تترك التفرد وتلتزم بقرار مجلس الامن.

یتبع**س.ر

