الرئيس روحاني يلتقي نظيره السويسري

نيويورك/ 26 ايلول/ سبتمبر- التقي رئيس الجمهورية الاسلامية حجة الاسلام حسن روحاني علي هامش اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة الرئيس السويسري'الين برست'.
وقد التقي الرئيس روحاني في نيويورك كلا من الرئيس الكوبي والرئيس البوليفي والرئيس التركي ومديرة صندوق النقد الدولي والرئيس التنفيذي لافغانستان ورؤساء وزراء النرويج وارمينيا وبلجيكا. انتهي**س.ر
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