بدء برامج خاصة باسبوع الدفاع المقدس بحضور قائد الثورة الاسلامية

طهران/ 26 ايلول/ سبتمبر- انطلقت مساء اليوم الاربعاء برامج خاصة باسبوع الدفاع المقدس بحضور قائد الثورة الاسلامية.

وتجري هذه البرامج في حسينية الامام الخميني (رض) بحضور جمع من القادة العسكريين والمسؤولين والاحرار والمضحين والجهاديين ورجال الاغائة والكتاب وفنانيي الدفاع المقدس.
انتهي**س.ر



برچسب ها

سياسي

برنامج

اسبوع الدفاع

القائد

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

بدء برامج خاصة باسبوع الدفاع المقدس بحضور قائد الثورة الاسلامية

معظم المشاهدات

ظریف وموغرینی یصدران اول بیان مشترك بعد الاتفاق النووی

ظریف وموغرینی یصدران اول بیان مشترك بعد الاتفاق النووی

الرئیس روحانی:الامن یمكن ان یتحقق بالتعاون والتنسیق

فی الاجتماع الثالث والسبعین للجمعیة العامة للامم المتحدة

الرئیس روحانی:الامن یمكن ان یتحقق بالتعاون والتنسیق

كاتب قطري لا يستبعد ضلوع الإمارات في العمل الإرهابي في اهواز

كاتب قطري لا يستبعد ضلوع الإمارات في العمل الإرهابي في اهواز

الرئیس روحانی: لا برنامج لی للقاء ترامب

فی حوار مع 'ان بی سی'

الرئیس روحانی: لا برنامج لی للقاء ترامب

أضغاث أحلام ترامب لن تری سبیلها الی الواقع

علی أكبر ولایتی:

أضغاث أحلام ترامب لن تری سبیلها الی الواقع

أحدث الأخبار

المفاوضات التي يدعو اليها ترامب تشكل جزء من الحرب الاقتصادية ضد ايران

شمخاني :

المفاوضات التي يدعو اليها ترامب تشكل جزء من الحرب الاقتصادية ضد ايران

الرئیس روحانی: زعماء العالم اكدوا ان بقاء ایران فی الاتفاق النووی دلیل علي تدبیرها

الرئیس روحانی: زعماء العالم اكدوا ان بقاء ایران فی الاتفاق النووی دلیل علي تدبیرها

الرئيس روحاني يلتقي رئيس الوزراء الياباني

الرئيس روحاني يلتقي رئيس الوزراء الياباني

الرئيس روحاني يلتقي نظيره السويسري

الرئيس روحاني يلتقي نظيره السويسري

بدء برامج خاصة باسبوع الدفاع المقدس بحضور قائد الثورة الاسلامية

بدء برامج خاصة باسبوع الدفاع المقدس بحضور قائد الثورة الاسلامية

موضوعات مرتبط