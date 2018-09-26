بدء برامج خاصة باسبوع الدفاع المقدس بحضور قائد الثورة الاسلامية

طهران/ 26 ايلول/ سبتمبر- انطلقت مساء اليوم الاربعاء برامج خاصة باسبوع الدفاع المقدس بحضور قائد الثورة الاسلامية.
وتجري هذه البرامج في حسينية الامام الخميني (رض) بحضور جمع من القادة العسكريين والمسؤولين والاحرار والمضحين والجهاديين ورجال الاغائة والكتاب وفنانيي الدفاع المقدس. انتهي**س.ر
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