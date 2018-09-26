رئيس وزراء ايطاليا يلتقي روحاني في نيويورك

نيويورك / ايلول / سبتمبر / ارنا - التقي رئيس الوزراء الايطالي 'جوسيبي كونتي' برئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حجة الاسلام حسن روحاني في نيويورك.

وجاء اللقاء بين كونتي وروحاني علي هامش الاجتماع الثالث والسبعين للجمعية العامة للامم المتحدة الذي بدا امس الثلاثاء في نيويورك.
يذكر ان الرئيس روحاني التقي خلال زيارته لنيويورك مع نخب السياسة الخارجية في امريكا الي جانب رؤساء جمهورية كوبا وبوليفيا وتركيا، ورئيس اللجنة الاولمبية الدولية، ومدير صندوق النقد الدولي، بالاضافة الي رئيس الحكومة التنفيذية الافغانية ورؤساء وزراء النرويج وارمينيا وبلجيكا.
كما القي الرئيس روحاني خلال زيارته لنيويورك كلمة في ملتقي تكريم الراحل نلسون مانديلا، وايضا الاجتماع الثالث والسبعين للجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة، فضلا عن تصريحاته الصحفية مع فضائيات سي ان ان، وان بي سي، وبي بي اس؛ وكان قد التقي ليل امس بنظيره الفرنسي ورئيسة وزراء بريطانيا.
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رئيس وزراء ايطاليا يلتقي روحاني في نيويورك

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