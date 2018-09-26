معلقا علي تسلم ترامب رئاسة مجلس الامن الدولي؛

ظريف : رئاسة الشخص الذي ينتهك قرار مجلس الامن الدولي مدعاة للاستغراب

نيويورك / 26 ايلول / سبتمبر / ارنا – قال وزير الخارجية محمد جواد ظريف، وفي معرض تعليقه علي انعقاد اجتماع مجلس الامن الدولي برئاسة ترامب، 'انه لمدعاة لاستغراب ان ينادي الشخص الذي ينتهك بنفسه قرار هذا المجلس، الي احترام هذه المؤسسة'.

جاءت تصريحات ظريف اليوم الاربعاء ردا علي سؤال احد المراسلين لدي مقر الامم المتحدة في نيويورك، وتعليقا علي انعقاد اجتماع مجلس الامن الدولي برئاسة الرئيس الامريكي دونالد ترامب.
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ظريف : رئاسة الشخص الذي ينتهك قرار مجلس الامن الدولي مدعاة للاستغراب

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