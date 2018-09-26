ظريف : رئاسة الشخص الذي ينتهك قرار مجلس الامن الدولي مدعاة للاستغراب

جاءت تصريحات ظريف اليوم الاربعاء ردا علي سؤال احد المراسلين لدي مقر الامم المتحدة في نيويورك، وتعليقا علي انعقاد اجتماع مجلس الامن الدولي برئاسة الرئيس الامريكي دونالد ترامب.

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