وزير الداخلية : تأمين مراسم الاربعين علي سلم اولوياتنا

طهران / 26 ايلول / سبتمبر / ارنا – اكد وزير الداخلية 'عبد الرضا رحماني فضلي'، ان 'تامين مراسم الاربعين، ان كان في العراق او في ايران يعدّ احد المبادئ والاولويات عندنا'.

وفي تصريح له اليوم الاربعاء خلال الاجتماع الحادي عشر للجنة الاربعين المركزية في طهران، اعرب رحماني فضلي عن تقديره لجهود كافة المؤسسات التنفيذية المنضوية تحت هذه اللجنة؛ مؤكدا ان الاجراءات المتخذة خلال مراسم اربعين استشهاد الامام الحسين (عليه السلام) خلال العام الماضي بما يشمل المجالات الامنية والخدمية والنقل والمرورية، كانت ايجابية ومتنامية.
كما اشاد وزير الخارجية الايراني بجهود المسؤولين القائمين علي مراسم الاربعين في العراق؛ مؤكدا ان الحكومة العراقية (ممثلة) بسفارة هذا البلد في طهران و وزارة الداخلية العراقية، تتابع بكل رغبة واندفاع وحسن النية التعاون في هذا الخصوص.
وفي جانب اخر من تصريحاته، دعا رحماني فضلي الي تعزيز اداء الجهات التنفيذية فيما يخص القضايا الامنية والاستخبارية وذلك عبر التعاون مع الحرس الثوري والجيش وقوات التعبئة، والانتفاع من تجارب العام الماضي ولاسيما وزارة الامن في هذا الخصوص.
كما نوّه وزير الداخلية بوجود تجارب جيدة في مجال التعاون بين القوات العراقية مع قوات الامن والجيش والحرس الثوري وقوات التعبية حول مراسم الاربعين الحسينية (ع).
انتهي ** ح ع



برچسب ها

سياسي

رحماني فضلي

اربعين

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

وزير الداخلية : تأمين مراسم الاربعين علي سلم اولوياتنا

معظم المشاهدات

ظریف وموغرینی یصدران اول بیان مشترك بعد الاتفاق النووی

ظریف وموغرینی یصدران اول بیان مشترك بعد الاتفاق النووی

الرئیس روحانی:الامن یمكن ان یتحقق بالتعاون والتنسیق

فی الاجتماع الثالث والسبعین للجمعیة العامة للامم المتحدة

الرئیس روحانی:الامن یمكن ان یتحقق بالتعاون والتنسیق

كاتب قطري لا يستبعد ضلوع الإمارات في العمل الإرهابي في اهواز

كاتب قطري لا يستبعد ضلوع الإمارات في العمل الإرهابي في اهواز

الرئیس روحانی: لا برنامج لی للقاء ترامب

فی حوار مع 'ان بی سی'

الرئیس روحانی: لا برنامج لی للقاء ترامب

أضغاث أحلام ترامب لن تری سبیلها الی الواقع

علی أكبر ولایتی:

أضغاث أحلام ترامب لن تری سبیلها الی الواقع

أحدث الأخبار

رئيسة وزراء بريطانيا : ايران نفذت جميع تعهداتها في مجال الاتفاق النووي

رئيسة وزراء بريطانيا : ايران نفذت جميع تعهداتها في مجال الاتفاق النووي

المفاوضات التي يدعو اليها ترامب تشكل جزء من الحرب الاقتصادية ضد ايران

شمخاني :

المفاوضات التي يدعو اليها ترامب تشكل جزء من الحرب الاقتصادية ضد ايران

الرئیس روحانی: زعماء العالم اكدوا ان بقاء ایران فی الاتفاق النووی دلیل علي تدبیرها

الرئیس روحانی: زعماء العالم اكدوا ان بقاء ایران فی الاتفاق النووی دلیل علي تدبیرها

الرئيس روحاني يلتقي رئيس الوزراء الياباني

الرئيس روحاني يلتقي رئيس الوزراء الياباني

الرئيس روحاني يلتقي نظيره السويسري

الرئيس روحاني يلتقي نظيره السويسري

موضوعات مرتبط