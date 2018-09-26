وزير الداخلية : تأمين مراسم الاربعين علي سلم اولوياتنا

وفي تصريح له اليوم الاربعاء خلال الاجتماع الحادي عشر للجنة الاربعين المركزية في طهران، اعرب رحماني فضلي عن تقديره لجهود كافة المؤسسات التنفيذية المنضوية تحت هذه اللجنة؛ مؤكدا ان الاجراءات المتخذة خلال مراسم اربعين استشهاد الامام الحسين (عليه السلام) خلال العام الماضي بما يشمل المجالات الامنية والخدمية والنقل والمرورية، كانت ايجابية ومتنامية.

كما اشاد وزير الخارجية الايراني بجهود المسؤولين القائمين علي مراسم الاربعين في العراق؛ مؤكدا ان الحكومة العراقية (ممثلة) بسفارة هذا البلد في طهران و وزارة الداخلية العراقية، تتابع بكل رغبة واندفاع وحسن النية التعاون في هذا الخصوص.

وفي جانب اخر من تصريحاته، دعا رحماني فضلي الي تعزيز اداء الجهات التنفيذية فيما يخص القضايا الامنية والاستخبارية وذلك عبر التعاون مع الحرس الثوري والجيش وقوات التعبئة، والانتفاع من تجارب العام الماضي ولاسيما وزارة الامن في هذا الخصوص.

كما نوّه وزير الداخلية بوجود تجارب جيدة في مجال التعاون بين القوات العراقية مع قوات الامن والجيش والحرس الثوري وقوات التعبية حول مراسم الاربعين الحسينية (ع).

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