في جمع المراسلين

وزير الداخلية: هناك تعاون جيد حول الاربعين بين ايران والعراق

طهران/ 26 ايلول/ سبتمبر- ضمن تاكيده علي ضرورة اغتنام مناسبة الاربعين لتعزيز الوحدة في العالم الاسلامي قال وزير الداخلية 'هناك تعاون جيد بين ايران والعراق حول اقامة مراسم الاربعين وتم توقيع بعض الاتفاقيات بعضها قيد التنفيذ.'

واضاف عبدالرضا رحماني فضلي اليوم الاربعاء في حديث للمراسلين علي هامش اجتماع اللجنة المركزية للاربعين بوزارة الداخلية ' هذه هي السنة الرابعة التي تعقد اللجنة اجتماعها السنوي لدراسة النواقص الموجودة والسبل الكفيلة بازالة العقبات وتقديم الخدمات للزوار'.
وقال ان المعابر الحدودية ستكون مفتوحة امام تنقل الزوار واقترحنا افتتاح معبرين جديدين في ايلام واخر في كرمانشاه (غرب).
واوضح ان الجانب العراقي وافق علي افتتاح معبر خسروي لكن الموضوع تمت احالته للحكومة العراقية لبعض القضايا الامنية وسيتم الاعلان عن نتيجة ذلك لاحقا.
انتهي**س.ر



برچسب ها

سياسي

وزير الداخلية

الاربعين

العراق

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

وزير الداخلية: هناك تعاون جيد حول الاربعين بين ايران والعراق

معظم المشاهدات

ظریف وموغرینی یصدران اول بیان مشترك بعد الاتفاق النووی

ظریف وموغرینی یصدران اول بیان مشترك بعد الاتفاق النووی

الرئیس روحانی:الامن یمكن ان یتحقق بالتعاون والتنسیق

فی الاجتماع الثالث والسبعین للجمعیة العامة للامم المتحدة

الرئیس روحانی:الامن یمكن ان یتحقق بالتعاون والتنسیق

كاتب قطري لا يستبعد ضلوع الإمارات في العمل الإرهابي في اهواز

كاتب قطري لا يستبعد ضلوع الإمارات في العمل الإرهابي في اهواز

الرئیس روحانی: لا برنامج لی للقاء ترامب

فی حوار مع 'ان بی سی'

الرئیس روحانی: لا برنامج لی للقاء ترامب

أضغاث أحلام ترامب لن تری سبیلها الی الواقع

علی أكبر ولایتی:

أضغاث أحلام ترامب لن تری سبیلها الی الواقع

أحدث الأخبار

رئيسة وزراء بريطانيا : ايران نفذت جميع تعهداتها في مجال الاتفاق النووي

رئيسة وزراء بريطانيا : ايران نفذت جميع تعهداتها في مجال الاتفاق النووي

المفاوضات التي يدعو اليها ترامب تشكل جزء من الحرب الاقتصادية ضد ايران

شمخاني :

المفاوضات التي يدعو اليها ترامب تشكل جزء من الحرب الاقتصادية ضد ايران

الرئیس روحانی: زعماء العالم اكدوا ان بقاء ایران فی الاتفاق النووی دلیل علي تدبیرها

الرئیس روحانی: زعماء العالم اكدوا ان بقاء ایران فی الاتفاق النووی دلیل علي تدبیرها

الرئيس روحاني يلتقي رئيس الوزراء الياباني

الرئيس روحاني يلتقي رئيس الوزراء الياباني

الرئيس روحاني يلتقي نظيره السويسري

الرئيس روحاني يلتقي نظيره السويسري

موضوعات مرتبط