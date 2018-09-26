وزير الداخلية: هناك تعاون جيد حول الاربعين بين ايران والعراق

واضاف عبدالرضا رحماني فضلي اليوم الاربعاء في حديث للمراسلين علي هامش اجتماع اللجنة المركزية للاربعين بوزارة الداخلية ' هذه هي السنة الرابعة التي تعقد اللجنة اجتماعها السنوي لدراسة النواقص الموجودة والسبل الكفيلة بازالة العقبات وتقديم الخدمات للزوار'.

وقال ان المعابر الحدودية ستكون مفتوحة امام تنقل الزوار واقترحنا افتتاح معبرين جديدين في ايلام واخر في كرمانشاه (غرب).

واوضح ان الجانب العراقي وافق علي افتتاح معبر خسروي لكن الموضوع تمت احالته للحكومة العراقية لبعض القضايا الامنية وسيتم الاعلان عن نتيجة ذلك لاحقا.

انتهي**س.ر

