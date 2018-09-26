روحانی یلتقي رئیس وزراء مالیزیا فی نیویورك

واكد روحانی فی هذا اللقاء علي تطویر التعاون الثنائی بین طهران وكوالالمبور.

علما ان رئیس الجمهوریة حجة الاسلام حسن روحانی وصل الي نیویورك الاحد الماضی بهدف المشاركة فی الاجتماع الثالث والسبعین للجمعیة العامة للامم المتحدة الذی بدا اعماله امس الثلاثاء.

والتقي رئیس الجمهوریة علي هامش الاجتماع الاممی، مع نخب السیاسة الخارجیة فی امریكا الي جانب رؤساء جمهوریة كوبا وبولیفیا وتركیا، ورئیس اللجنة الاولمبیة الدولیة، ومدیر صندوق النقد الدولی، بالاضافة الي رئیس الحكومة التنفیذیة الافغانیة ورؤساء وزراء النرویج وارمینیا وبلجیكا.

كما القي الرئیس روحانی خلال زیارته لنیویورك كلمة خلال ملتقي تكریم الراحل نلسون ماندیلا، وایضا الاجتماع الثالث والسبعین للجمعیة العامة لمنظمة الامم المتحدة، فضلا عن تصریحاته الصحفیة مع فضائیات سی ان ان، وان بی سی، وبی بی اس؛ وكان قد التقي لیل امس بنظیره الفرنسی ورئیسة وزراء بریطانیا.

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