لندن ستواصل جهودها في سياق انتفاع ايران من مزايا الاتفاق النووي

واعربت ماي خلال اللقاء هذا عن مواساتها ازاء الحادث الارهابي في اهواز (جنوب غرب)؛ مؤكدة علي موقف لندن المندّد بكافة انواع الارهاب.

الي ذلك، افاد مكتب رئاسة الجمهورية الاسلامية الايرانية ان الرئيس روحاني وفي لقائه رئيسة وزراء بريطانيا ليل الثلاثاء حسب التوقيت المحلي في نيويورك، اشار الي انسحاب امريكا اللاقانوني من الاتفاق النووي الدولي؛ واصفا هذا الاجراء بانه اثار استغراب ورفض المجتمع الدولي.

ودعا رئيس الجمهورية الي تظافر الجهود وتعزيز التعاون والمباحثات بهدف التوصل الي اطر عملية مناسبة للحفاظ علي الاتفاق النووي وتنفيذ كامل بنوده ولا سيما في المجالات الاقتصادية.

ونوه الرئيس روحاني بالتقارير الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول التزام ايران بكافة تعهداتها المدرجة في الاتفاق النووي؛ مصرحا ان الاتفاقات متعددة الاطراف ينبغي فيها مراعاة الاعتدال بشان التزام الاطراف بالتعهدات التي وعدت بها.

انتهي ** ح ع

