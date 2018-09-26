الهيئة الرئاسية بمجلس الشوري الاسلامي تستلم طلب استجواب وزير الطاقة

طهران/26ايلول/سبتمبر- قال عضو الهيئة الرئاسية بمجلس الشوري الاسلامي 'علي اصغر يوسف نجاد' ان طلب استجواب وزير الطاقة رضا اردكانيان الذي وقعه اكثر من20 نائبا تم تسليمه الي الهيئة.
وصرح يوسف نجاد اليوم الاربعاء في حديث لمراسل ارنا ان هذا الطلب احيل الي لجنة الطاقة في البرلمان لدراسته مضيفا ان هذه اللجنة لديها مهلة اسبوع للانتهاء منه. انتهي**2018**س.ر
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