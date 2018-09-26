الهيئة الرئاسية بمجلس الشوري الاسلامي تستلم طلب استجواب وزير الطاقة

وصرح يوسف نجاد اليوم الاربعاء في حديث لمراسل ارنا ان هذا الطلب احيل الي لجنة الطاقة في البرلمان لدراسته مضيفا ان هذه اللجنة لديها مهلة اسبوع للانتهاء منه.

انتهي**2018**س.ر

