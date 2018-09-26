خلال اللقاء مع مستشار الامن القومي الهندي؛

شمخاني : الارهاب الاقتصادي الامريكي يستهدف معيشة الشعوب

طهران / 26 ايلول / سبتمبر / ارنا – قال امين مجلس الامن القومي الايراني 'الاميرال علي شمخاني' ان التهديدات الناجمة عن الارهاب التكفيري، والارهاب الاقتصادي الامريكي تستهدف حياة ومعيشة الشعوب واقتدار الحكومات.

جاء ذلك خلال اللقاء اليوم الاربعاء بين امين المجلس الاعلي للامن القومي الايراني ومستشار الامن القومي لرئيس وزراء الهند 'اجيت دوال'.
ونوه شمخاني في هذا اللقاء الي 'القواسم المشتركة الكثيرة' وفرص التعاون الوفيرة بين طهران ونيودلهي؛ مؤكدا علي تفعيل طاقات التعاون الثنائية ولاسيما في المجالات السياسية والاقتصادية وترانزيت البضائع والتعامل التجاري المشترك.
و وصف امين مجلس الامن القومي الايراني الحظر الامريكي الاحادي بانه 'جائر ويفتقر الي الادلة القانونية'؛ مردفا ان الاصرار علي تنفيذ الحظر يؤكد عدم اعتراف هذا البلد بالمعايير الدبلوماسية والسياسية.
كما تطرق شمخاني الي تصريحات ترامب خلال اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة امس، قائلا ان تهجم الاخير علي كافة البلدان التي تتمتع بدور مؤثر والانظمة القانونية الدولية يؤكد مدي استحواذ الفوضي علي الدبلوماسية الامريكية وسيطرة العناصر المتطرفة علي الاركان القيادية في هذا البلد.
ونوه المسؤول الايراني رفيع المستوي بدور المؤسسات المعنية بالامن القومي لدي الهند وايران في تعزيز العلاقات الثنائية؛ داعيا في السياق الي مواصلة التعاون الوثيق بين البلدين.
الي ذلك اكد مستشار الامن القومي لرئيس وزراء الهند علي استمرار التعاون، ولاسيما في المجالات الاقتصادية، بين نيودلهي وطهران؛ كما لفت الي رغبة بلاده في تعزيز استثماراتها وتطوير التعاون في جميع المجالات مع ايران.
'دوال' الذي يزور طهران تلبية لدعوة الاميرال شمخاني، والمشاركة في اجتماع 'الحوار الامني الاقليمي'، اذ اعرب عن تقديره لجهود الجمهورية الجمهورية الاسلامية في اقامة هذا الاجتماع والاهتمام بموضوع الامن ومواجهة التهديدات الناجمة عن الارهاب، دعا الي مواصلة المباحثات الثنائية ومتابعة الاتفاقات المبرمة بين البلدين.
هذا، وتستضيفت العاصمة طهران اجتماع امناء ومستشاري الامن القومي لدي بلدان المنطقة، الذي انطلق صباح اليوم الاربعاء تحت شعار 'الحوار الامني الاقليمي'؛ وذلك بمشاركة ايران وروسيا والصين والهند وافغانستان.
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شمخاني : الارهاب الاقتصادي الامريكي يستهدف معيشة الشعوب

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