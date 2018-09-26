محلل سياسي بريطاني:

كلام ترامب حول ايران، لا مصداقية له خارج امريكا

لندن/26 ايلول/سبتمبر/ارنا – اعتبر محلل سياسي بريطاني الكلمة القاها الرئيس الامريكي امس امام الجمعية العامة للامم المتحدة بانها كلام شخص مريض عقليا واضاف ان تصريحاته حول ايران، لا اساس ومصداقية لها خارج اطار الاعلام الامريكي الخاضع لهيمنة الكيان الصهيوني.

وقال المحلل السياسي البريطاني رودني شكسبير في حديث مع ارنا ان تصريحات دونالد ترامب كانت متعجرفة ومتغطرسة ومليئة بالعجب والانانية. وكان يئن وينحب بشكل متعجرف من انه يلقي معاملة غير منصفة.
واكد ان هذا الكلام كشف بلا ادني شك بان افكاره هي تركيبة من العقد النفسية وحب الذات، والتي نجدها في مريض نفسي وعقلي فحسب.
واضاف ان ترامب عارض كل اشكال العلاقات الدولية واظهر انه عدو للصين وروسيا وتوعد كذلك المانيا. انه صديق للانظمة الفظيعة المنتمية للعصور الوسطي في الشرق الاوسط التي تنتج المدارس المتطرفة وتمولها، كما ان ترامب يدعم بفخر اسرائيل التي تقضم يوميا اراض فلسطينية.
واعتبر شكسبير، تصريحات ترامب حول ايران بانها صلفة واكد ان ما قاله في الامم المتحدة، لا اعتبار له خارج نطاق وسائل الاعلام الامريكية الخاضعة لسيطرة الكيان الصهيوني.
ومضي يقول ان امريكا تظن انها علي حق لانها تملك القوة. ان دركها للسلطة والقوة، ليس الاقتدار الشرعي والقانوني بل الغطرسة والعنجهية. ولا يمكن الاتيان باي حكومة وشعب الي طاولة المفاوضات بالقوة، وان حصل ذلك فان ما سيتراكم هو عناقيد غضب الشعب التي ستكون من نصيب المتغطرسين والجائرين.
انتهي ** 1718



برچسب ها

سياسي

ترامب

مريض نفسي

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

كلام ترامب حول ايران، لا مصداقية له خارج امريكا

معظم المشاهدات

ظریف وموغرینی یصدران اول بیان مشترك بعد الاتفاق النووی

ظریف وموغرینی یصدران اول بیان مشترك بعد الاتفاق النووی

الرئیس روحانی:الامن یمكن ان یتحقق بالتعاون والتنسیق

فی الاجتماع الثالث والسبعین للجمعیة العامة للامم المتحدة

الرئیس روحانی:الامن یمكن ان یتحقق بالتعاون والتنسیق

كاتب قطري لا يستبعد ضلوع الإمارات في العمل الإرهابي في اهواز

كاتب قطري لا يستبعد ضلوع الإمارات في العمل الإرهابي في اهواز

الرئیس روحانی: لا برنامج لی للقاء ترامب

فی حوار مع 'ان بی سی'

الرئیس روحانی: لا برنامج لی للقاء ترامب

أضغاث أحلام ترامب لن تری سبیلها الی الواقع

علی أكبر ولایتی:

أضغاث أحلام ترامب لن تری سبیلها الی الواقع

أحدث الأخبار

الهيئة الرئاسية بمجلس الشوري الاسلامي تستلم طلب استجواب وزير الطاقة

الهيئة الرئاسية بمجلس الشوري الاسلامي تستلم طلب استجواب وزير الطاقة

شمخاني : الارهاب الاقتصادي الامريكي يستهدف معيشة الشعوب

خلال اللقاء مع مستشار الامن القومي الهندي؛

شمخاني : الارهاب الاقتصادي الامريكي يستهدف معيشة الشعوب

سيتم تدشين خط للملاحة البحرية بين بوشهر وقطر

سيتم تدشين خط للملاحة البحرية بين بوشهر وقطر

كلام ترامب حول ايران، لا مصداقية له خارج امريكا

محلل سياسي بريطاني:

كلام ترامب حول ايران، لا مصداقية له خارج امريكا

المجموعات الارهابية في اهواز اثبتت انها محاربة

رئيس دائرة العدل في طهران:

المجموعات الارهابية في اهواز اثبتت انها محاربة

موضوعات مرتبط