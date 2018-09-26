رئيس مكتب قائد الثورة الاسلامية:

محافظة سيستان وبلوجستان الايرانية، رمز الوحدة بين الشيعة والسنة

زاهدان/26ايلول/سبتمبر- قال رئيس مكتب قائد الثورة الاسلامية حجه الاسلام والمسلمين محمد محمدي كلبايكاني ان محافظة سيستان وبلوجستان في جنوب شرق البلاد تعتبر رمزا للوحدة بين الشيعة والسنة.

وقال رئيس مكتب قائد الثورة الاسلامية خلال مشاركته في مراسم تدشين 22 مدرسة في محافظة سيستان وبلوجستان عن طريق الفيديو كونفرنس ان هذه المحافظة هي رمز الوحدة بين الشيعة والسنة اذ ان اهاليها عاشوا جنبا الي جنب سلميا منذ سنين طويلة.
واضاف ان الاعداء حاولوا دوما المساس بهذه الوحدة الفذة بين الشيعة والسنة في محافظة سيستان وبلوجستان لكنهم لن ينجحوا في تحقيق مآربهم المشوومه وذلك في ظل وعي ويقظة ابناء هذه المحافظة.
وصرح ان محافظة سيستان وبلوجستان بحاجة الي مزيد من الاهتمام اذا نامل ان يتم هذا الامر.
انتهي**2018 ** 1718



برچسب ها

سياسي

محافظة سيستان وبلوجستان

الوحدة

رئيس مكتب قائد الثورة الاسلامية

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

محافظة سيستان وبلوجستان الايرانية، رمز الوحدة بين الشيعة والسنة

معظم المشاهدات

ظریف وموغرینی یصدران اول بیان مشترك بعد الاتفاق النووی

ظریف وموغرینی یصدران اول بیان مشترك بعد الاتفاق النووی

الرئیس روحانی:الامن یمكن ان یتحقق بالتعاون والتنسیق

فی الاجتماع الثالث والسبعین للجمعیة العامة للامم المتحدة

الرئیس روحانی:الامن یمكن ان یتحقق بالتعاون والتنسیق

كاتب قطري لا يستبعد ضلوع الإمارات في العمل الإرهابي في اهواز

كاتب قطري لا يستبعد ضلوع الإمارات في العمل الإرهابي في اهواز

الرئیس روحانی: لا برنامج لی للقاء ترامب

فی حوار مع 'ان بی سی'

الرئیس روحانی: لا برنامج لی للقاء ترامب

أضغاث أحلام ترامب لن تری سبیلها الی الواقع

علی أكبر ولایتی:

أضغاث أحلام ترامب لن تری سبیلها الی الواقع

أحدث الأخبار

الخارجية الروسية : الحفاظ علي الاتفاق النووي انجاز كبير لدول 4+1

الخارجية الروسية : الحفاظ علي الاتفاق النووي انجاز كبير لدول 4+1

الهيئة الرئاسية بمجلس الشوري الاسلامي تستلم طلب استجواب وزير الطاقة

الهيئة الرئاسية بمجلس الشوري الاسلامي تستلم طلب استجواب وزير الطاقة

شمخاني : الارهاب الاقتصادي الامريكي يستهدف معيشة الشعوب

خلال اللقاء مع مستشار الامن القومي الهندي؛

شمخاني : الارهاب الاقتصادي الامريكي يستهدف معيشة الشعوب

سيتم تدشين خط للملاحة البحرية بين بوشهر وقطر

سيتم تدشين خط للملاحة البحرية بين بوشهر وقطر

كلام ترامب حول ايران، لا مصداقية له خارج امريكا

محلل سياسي بريطاني:

كلام ترامب حول ايران، لا مصداقية له خارج امريكا

موضوعات مرتبط