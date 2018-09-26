محافظة سيستان وبلوجستان الايرانية، رمز الوحدة بين الشيعة والسنة

وقال رئيس مكتب قائد الثورة الاسلامية خلال مشاركته في مراسم تدشين 22 مدرسة في محافظة سيستان وبلوجستان عن طريق الفيديو كونفرنس ان هذه المحافظة هي رمز الوحدة بين الشيعة والسنة اذ ان اهاليها عاشوا جنبا الي جنب سلميا منذ سنين طويلة.

واضاف ان الاعداء حاولوا دوما المساس بهذه الوحدة الفذة بين الشيعة والسنة في محافظة سيستان وبلوجستان لكنهم لن ينجحوا في تحقيق مآربهم المشوومه وذلك في ظل وعي ويقظة ابناء هذه المحافظة.

وصرح ان محافظة سيستان وبلوجستان بحاجة الي مزيد من الاهتمام اذا نامل ان يتم هذا الامر.

انتهي**2018 ** 1718

