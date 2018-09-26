قائد الحرس الثوري: مزاعم طلب روحاني لقاء ترامب كذبة كبيرة

طهران/ 26 ايلول/ سبتمبر/ ارنا - قال قائد قوات حرس الثورة الاسلامية، مخاطبا السيد ترامب: إن الشعب الإيراني واثق من أن الادعاء بأن الرئيس الإيراني طلب لقائك، هو كذبة كبيرة مثل أكاذيبك الأخري.

وأضاف اللواء محمد علي جعفري، اليوم الأربعاء، علي هامش مهرجان سلمان الفارسي، في إشارة إلي التصريحات السخيفة وغير المألوفة للرئيس الامريكي امام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن بذور الفوضي والموت والدمار، انت والحكومات الرجعية الموالية لك تنثرها في المنطقة. مضيفا إن الإجرام المباشر وغير المباشر للولايات المتحدة والحكومات التي تدعم نظام الهيمنة، في فلسطين وسوريا والعراق وإيران، لن يمحي ابدا من ذاكرة المسلمين وغير المسلمين في هذه الدول.
وأضاف أن الشعب اليمني الثوري والحر، يشهد تكرار هذه الجرائم كل يوم، من قتل الرجال والنساء والأطفال الأبرياء.
وصرح قائد الحرس الثوري، ان الحاضرين في الجمعية العامة سخروا مساء امس من خطاب ترامب السخيف، موضحا أن امريكا باتت اليوم رمزا للقمع في العالم، وأن المظلومين والاحرار بالعالم يتحدون ضد امريكا، وسيشهد العالم تراجع وزوالها في وقت مبكر.
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قائد الحرس الثوري: مزاعم طلب روحاني لقاء ترامب كذبة كبيرة

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