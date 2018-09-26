المتحدث باسم الخارجية ينفي تصريحات رئيس الأرجنتين

طهران/ 26 ايلول/ سبتمبر/ ارنا - رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، تصريحات رئيس الأرجنتين معتبرها تشويه للحقائق، وقال، إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترفض بشدة الأعمال الإرهابية في أي مكان بالعالم وبأي شكل من الاشكال.

ورفض بهرام قاسمي اليوم الاربعاء، مزاعم رئيس الأرجنتين معتبرها تشويه للحقائق، مضيفًا أن طهران كررت إدانتها وأعربت عن تعاطفها مع عائلات الضحايا منذ تفجير مركز اليهود الارجنتينيين (أميا).
و صرح المتحدث باسم الخارجية، بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومن أجل إثبات حسن نواياها وبهدف اكتشاف الحقيقة وتطبيق العدالة الحقيقية فيما يتعلق بالانفجار ، قبلت دعوة الرئيس الأرجنتيني عن طريق منبر الأمم المتحدة في عام 2012 ووقعت مذكرة تفاهم للتعاون في يناير 2013 ، لكن الحكومة الأرجنتينية لم يكن لديها الاستعداد لتنفيذ الاتفاقية التي وقعتها.
وأكد قاسمي أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعلن استعدادها مرة اخري للتعاون البناء مع السلطات الأرجنتينية، وأطلقت مبادرة جديدة للقاء السلطات القضائية في البلدين.
انتهي** 2344



برچسب ها

سياسي

المتحدث باسم الخارجية

رئيس الارجنتين

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

المتحدث باسم الخارجية ينفي تصريحات رئيس الأرجنتين

معظم المشاهدات

ظریف وموغرینی یصدران اول بیان مشترك بعد الاتفاق النووی

ظریف وموغرینی یصدران اول بیان مشترك بعد الاتفاق النووی

الرئیس روحانی:الامن یمكن ان یتحقق بالتعاون والتنسیق

فی الاجتماع الثالث والسبعین للجمعیة العامة للامم المتحدة

الرئیس روحانی:الامن یمكن ان یتحقق بالتعاون والتنسیق

كاتب قطري لا يستبعد ضلوع الإمارات في العمل الإرهابي في اهواز

كاتب قطري لا يستبعد ضلوع الإمارات في العمل الإرهابي في اهواز

الرئیس روحانی: لا برنامج لی للقاء ترامب

فی حوار مع 'ان بی سی'

الرئیس روحانی: لا برنامج لی للقاء ترامب

أضغاث أحلام ترامب لن تری سبیلها الی الواقع

علی أكبر ولایتی:

أضغاث أحلام ترامب لن تری سبیلها الی الواقع

أحدث الأخبار

كاتب وصحافي عراقي: لماذا احترقت القنصلية الايرانية ولم تحترق الاميركية او البريطانية؟

كاتب وصحافي عراقي: لماذا احترقت القنصلية الايرانية ولم تحترق الاميركية او البريطانية؟

قائد الحرس الثوري: مزاعم طلب روحاني لقاء ترامب كذبة كبيرة

قائد الحرس الثوري: مزاعم طلب روحاني لقاء ترامب كذبة كبيرة

آلاء طالباني: برهم صالح أقوي المرشحين لاستلام منصب رئيس الجمهورية في العراق

آلاء طالباني: برهم صالح أقوي المرشحين لاستلام منصب رئيس الجمهورية في العراق

آية الله جنتي: خطاب الرئيس روحاني في الامم المتحدة كان متسما بالعزة والقوة

آية الله جنتي: خطاب الرئيس روحاني في الامم المتحدة كان متسما بالعزة والقوة

الاليه الاوروبيه الخاصه للدفوعات لايران، خطوة نحو الأمام

المساعد الاقتصادي لرئيس الجمهورية:

الاليه الاوروبيه الخاصه للدفوعات لايران، خطوة نحو الأمام

موضوعات مرتبط