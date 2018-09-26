المتحدث باسم الخارجية ينفي تصريحات رئيس الأرجنتين

ورفض بهرام قاسمي اليوم الاربعاء، مزاعم رئيس الأرجنتين معتبرها تشويه للحقائق، مضيفًا أن طهران كررت إدانتها وأعربت عن تعاطفها مع عائلات الضحايا منذ تفجير مركز اليهود الارجنتينيين (أميا).

و صرح المتحدث باسم الخارجية، بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومن أجل إثبات حسن نواياها وبهدف اكتشاف الحقيقة وتطبيق العدالة الحقيقية فيما يتعلق بالانفجار ، قبلت دعوة الرئيس الأرجنتيني عن طريق منبر الأمم المتحدة في عام 2012 ووقعت مذكرة تفاهم للتعاون في يناير 2013 ، لكن الحكومة الأرجنتينية لم يكن لديها الاستعداد لتنفيذ الاتفاقية التي وقعتها.

وأكد قاسمي أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعلن استعدادها مرة اخري للتعاون البناء مع السلطات الأرجنتينية، وأطلقت مبادرة جديدة للقاء السلطات القضائية في البلدين.

انتهي** 2344

