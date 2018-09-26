نوبخت: نمو عائدات النفط بنسبة 61٪

وأضاف محمد باقر نوبخت اليوم الاربعاء في الملتقي المشترك لتكتل فرص العمل في مجلس الشوري الاسلامي، أنه في الوقت الحالي تم تحقيق 55٪ من عائدات الضرائب والرسوم الجمركية .

وتابع: في الأشهر الستة الأولي من هذا العام ، تم دفع حوالي 26 ألفا و 389 مليار تومان لمشاريع الاعمار، وهو ما يعادل أربعة أضعاف ما كان عليه في العام الماضي ، ويظهر أنه علي الرغم من مختلف التقلبات الاقتصادية، فإن عملية الدفع والإيصالات في الميزانية لديها وضع أفضل.

وقال رئيس منظمة التخطيط والميزانية، إن مسألة التوظيف هي واحدة من أهم القضايا الأساسية التي تم تناولها في كل من قانون خطة التنمية السادسة وفي قانون الموازنة لعام (2018- 2019) للبلد بأكمله.

وأضاف أنه وفقا لأحدث تقرير عن الخزانة في كل البلاد، فإن نحو 150 الف مليار تومان من المصادر المقترحة لقانون الموازنة قد تم تحقيقها كإيرادات، وهو ما يزيد بنسبة 77 بالمائة عما كان متوقعا و 48 بالمائة أعلي من رقم العام الماضي. .

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