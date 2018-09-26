نوبخت: نمو عائدات النفط بنسبة 61٪

طهران/ 26/ أيلول/ سبتمبر/ إرنا - قال رئيس منظمة التخطيط والميزانية 'محمد باقر نوبخت'، إن حجم عائدات النفط هذا العام كان أعلي بنسبة 16٪ حتي الآن من توقعات قانون الموازنة، لكنه نما بنسبة 61٪ مقارنة بإيرادات العام الماضي.

وأضاف محمد باقر نوبخت اليوم الاربعاء في الملتقي المشترك لتكتل فرص العمل في مجلس الشوري الاسلامي، أنه في الوقت الحالي تم تحقيق 55٪ من عائدات الضرائب والرسوم الجمركية .
وتابع: في الأشهر الستة الأولي من هذا العام ، تم دفع حوالي 26 ألفا و 389 مليار تومان لمشاريع الاعمار، وهو ما يعادل أربعة أضعاف ما كان عليه في العام الماضي ، ويظهر أنه علي الرغم من مختلف التقلبات الاقتصادية، فإن عملية الدفع والإيصالات في الميزانية لديها وضع أفضل.
وقال رئيس منظمة التخطيط والميزانية، إن مسألة التوظيف هي واحدة من أهم القضايا الأساسية التي تم تناولها في كل من قانون خطة التنمية السادسة وفي قانون الموازنة لعام (2018- 2019) للبلد بأكمله.
وأضاف أنه وفقا لأحدث تقرير عن الخزانة في كل البلاد، فإن نحو 150 الف مليار تومان من المصادر المقترحة لقانون الموازنة قد تم تحقيقها كإيرادات، وهو ما يزيد بنسبة 77 بالمائة عما كان متوقعا و 48 بالمائة أعلي من رقم العام الماضي. .
انتهي** 2344



برچسب ها

اقتصاد

العوائد النفطية

نوبخت

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

نوبخت: نمو عائدات النفط بنسبة 61٪

معظم المشاهدات

ظریف وموغرینی یصدران اول بیان مشترك بعد الاتفاق النووی

ظریف وموغرینی یصدران اول بیان مشترك بعد الاتفاق النووی

الرئیس روحانی:الامن یمكن ان یتحقق بالتعاون والتنسیق

فی الاجتماع الثالث والسبعین للجمعیة العامة للامم المتحدة

الرئیس روحانی:الامن یمكن ان یتحقق بالتعاون والتنسیق

كاتب قطري لا يستبعد ضلوع الإمارات في العمل الإرهابي في اهواز

كاتب قطري لا يستبعد ضلوع الإمارات في العمل الإرهابي في اهواز

الرئیس روحانی: لا برنامج لی للقاء ترامب

فی حوار مع 'ان بی سی'

الرئیس روحانی: لا برنامج لی للقاء ترامب

أضغاث أحلام ترامب لن تری سبیلها الی الواقع

علی أكبر ولایتی:

أضغاث أحلام ترامب لن تری سبیلها الی الواقع

أحدث الأخبار

كاتب وصحافي عراقي: لماذا احترقت القنصلية الايرانية ولم تحترق الاميركية او البريطانية؟

كاتب وصحافي عراقي: لماذا احترقت القنصلية الايرانية ولم تحترق الاميركية او البريطانية؟

قائد الحرس الثوري: مزاعم طلب روحاني لقاء ترامب كذبة كبيرة

قائد الحرس الثوري: مزاعم طلب روحاني لقاء ترامب كذبة كبيرة

آلاء طالباني: برهم صالح أقوي المرشحين لاستلام منصب رئيس الجمهورية في العراق

آلاء طالباني: برهم صالح أقوي المرشحين لاستلام منصب رئيس الجمهورية في العراق

آية الله جنتي: خطاب الرئيس روحاني في الامم المتحدة كان متسما بالعزة والقوة

آية الله جنتي: خطاب الرئيس روحاني في الامم المتحدة كان متسما بالعزة والقوة

الاليه الاوروبيه الخاصه للدفوعات لايران، خطوة نحو الأمام

المساعد الاقتصادي لرئيس الجمهورية:

الاليه الاوروبيه الخاصه للدفوعات لايران، خطوة نحو الأمام

موضوعات مرتبط