قائد القوة البرية للجيش:

القوات البرية للجيش حققت الاكتفاء الذاتي في إنتاج طائرات الدرون والمدرعات

طهران/ 26 ايلول/ سبتمبر/ ارنا - قال قائد القوة البرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إن هذه القوة قد حققت الاكتفاء الذاتي في إنتاج واستخدام الطائرات بدون طيار ' درون' والدبابات وناقلات الجنود المدرعة .

واضاف قائد القوة البرية للجيش العميد كيومرث حيدري في مراسم ازاحة الستار صباح اليوم الاربعاء عن منجزات دفاعية جديدة : تمكنا اليوم و باستخدام الخبرات والمعرفة المحلية، من الاتكاء علي قدراتنا وخلق المعرفة والاكتفاء الذاتي. بالطبع، نحن بحاجة إلي مزيد من تطوير وتجهيز القوات بالمعدات للرد علي التهديدات المستقبلية.
وأشار إلي أن القوات البرية قد خضعت لتغييرات كبيرة، وأن معظم الألوية اليوم تحولت إلي ألوية متحركة وللرد السريع لمواجهة التهديدات المحتملة.
وخاطب الدول الإسلامية وقال: نود أن نعلن لأصدقاء الثورة الإسلامية أن قدرات الجيش الإيراني هي جزء من قدرة العالم الإسلامي وتوضع بتصرفها إذا لزم الأمر .
وبرعاية قائد القوة البرية بالجيش الايراني العميد كيومرث حيدري، ازيح الستار اليوم عن 3 منجزات جديدة في مجال طائرات الدورن ومن ضمنها تصميم وتصنيع رادار SAR لنصبه واستخدامه في هذه الطائرات.
ويحظي هذا الرادار بامكانيات من ضمنها التصوير علي مدار الساعة وفي اجواء الغيوم والغبار والاتربة.
انتهي** 2344



برچسب ها

سياسي

قائد القوة البرية للجيش

انتاج المعدات الحربية

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

القوات البرية للجيش حققت الاكتفاء الذاتي في إنتاج طائرات الدرون والمدرعات

معظم المشاهدات

ظریف وموغرینی یصدران اول بیان مشترك بعد الاتفاق النووی

ظریف وموغرینی یصدران اول بیان مشترك بعد الاتفاق النووی

الرئیس روحانی:الامن یمكن ان یتحقق بالتعاون والتنسیق

فی الاجتماع الثالث والسبعین للجمعیة العامة للامم المتحدة

الرئیس روحانی:الامن یمكن ان یتحقق بالتعاون والتنسیق

كاتب قطري لا يستبعد ضلوع الإمارات في العمل الإرهابي في اهواز

كاتب قطري لا يستبعد ضلوع الإمارات في العمل الإرهابي في اهواز

الرئیس روحانی: لا برنامج لی للقاء ترامب

فی حوار مع 'ان بی سی'

الرئیس روحانی: لا برنامج لی للقاء ترامب

أضغاث أحلام ترامب لن تری سبیلها الی الواقع

علی أكبر ولایتی:

أضغاث أحلام ترامب لن تری سبیلها الی الواقع

أحدث الأخبار

كاتب وصحافي عراقي: لماذا احترقت القنصلية الايرانية ولم تحترق الاميركية او البريطانية؟

كاتب وصحافي عراقي: لماذا احترقت القنصلية الايرانية ولم تحترق الاميركية او البريطانية؟

قائد الحرس الثوري: مزاعم طلب روحاني لقاء ترامب كذبة كبيرة

قائد الحرس الثوري: مزاعم طلب روحاني لقاء ترامب كذبة كبيرة

آلاء طالباني: برهم صالح أقوي المرشحين لاستلام منصب رئيس الجمهورية في العراق

آلاء طالباني: برهم صالح أقوي المرشحين لاستلام منصب رئيس الجمهورية في العراق

آية الله جنتي: خطاب الرئيس روحاني في الامم المتحدة كان متسما بالعزة والقوة

آية الله جنتي: خطاب الرئيس روحاني في الامم المتحدة كان متسما بالعزة والقوة

الاليه الاوروبيه الخاصه للدفوعات لايران، خطوة نحو الأمام

المساعد الاقتصادي لرئيس الجمهورية:

الاليه الاوروبيه الخاصه للدفوعات لايران، خطوة نحو الأمام

موضوعات مرتبط