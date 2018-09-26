القوات البرية للجيش حققت الاكتفاء الذاتي في إنتاج طائرات الدرون والمدرعات

واضاف قائد القوة البرية للجيش العميد كيومرث حيدري في مراسم ازاحة الستار صباح اليوم الاربعاء عن منجزات دفاعية جديدة : تمكنا اليوم و باستخدام الخبرات والمعرفة المحلية، من الاتكاء علي قدراتنا وخلق المعرفة والاكتفاء الذاتي. بالطبع، نحن بحاجة إلي مزيد من تطوير وتجهيز القوات بالمعدات للرد علي التهديدات المستقبلية.

وأشار إلي أن القوات البرية قد خضعت لتغييرات كبيرة، وأن معظم الألوية اليوم تحولت إلي ألوية متحركة وللرد السريع لمواجهة التهديدات المحتملة.

وخاطب الدول الإسلامية وقال: نود أن نعلن لأصدقاء الثورة الإسلامية أن قدرات الجيش الإيراني هي جزء من قدرة العالم الإسلامي وتوضع بتصرفها إذا لزم الأمر .

وبرعاية قائد القوة البرية بالجيش الايراني العميد كيومرث حيدري، ازيح الستار اليوم عن 3 منجزات جديدة في مجال طائرات الدورن ومن ضمنها تصميم وتصنيع رادار SAR لنصبه واستخدامه في هذه الطائرات.

ويحظي هذا الرادار بامكانيات من ضمنها التصوير علي مدار الساعة وفي اجواء الغيوم والغبار والاتربة.

انتهي** 2344

