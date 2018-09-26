تنمية العلاقات الاقتصادية بين اسبانيا ومحافظة يزد

واضاف بوسكتس خلال لقائه مساعد الشؤون الاقتصادية في محافظة يزد ان احدي مسئولياتنا في السفارة هي تمتين العلاقات الاقتصادية مع جميع المحافظات الايرانية وان هذه الزيارة تاتي في هذا الاطار مشيرا الي نشاطات سابقة بين اسبانيا ويزد .

وبين السفير الهدف من زيارته ليزد وقال ان هذه المحافظة تتمتع بالكثير من المقومات الاقتصادية فهي تعتبر مهمة بالنسبة لنا للتعامل معها معتبرا وجوده في يزد فرصة مهمة ليتعرف علي مواقعها التاريخية والسياحية والتعرف كذلك علي العاملين في القطاع الاقتصادي فيها.

وقال ان من امكانيات المحافظة هي وجود الصناعات فيها ومنها معامل لانتاج السيراميك والصلب حيث تم التفاوض مع المنتجين والتجار في يزد.

من جانبه قال مساعد الشؤون الاقتصادية في محافظة يزد 'علي زيني وند' ان المحافظة تملك الكعديد من الصناعات ومنها السيراميك والصلب فضلا عن السياحة والتي يرغب الجانب الاسباني بالتعامل معنا في هذه المجالات.

يذكر ان يزد تعتبر الثانية علي مستوي البلاد من ناحية المناجم وهي ضمن المحافظات العشر الاوائل في الصادرات.

انتهي**م م** 1718

