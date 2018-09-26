العميد نقدي: الحفاظ علي مبادئ الثورة اعمي الاعداء

واضاف نقدي الذي كان يتحدث في سنندج ( غربي ايران ) في ملتقي الحوار لانتصار الثورة في ذكراها الاربعين ان الثورة الاسلامية وخلافا للثورات الاخري التي لم يدم عمرها خمس سنوات فانها حافظت علي ماهيتها في ذكراها الاربعين وانها زلزلت الاعداء ولايوجد يوم لم تتحدث قوي الهيمنة عن اقتدارها ومقاومتها.

وقال المساعد الثقافي في الحرس الثوري ان الاعداء وعند تدوينهم خططهم الاستراتيجية يذكرون ايران فيها وان جميع الرؤساء الامريكان عندما يعتلون منصة الامم المتحدة يذكرون ايران وهذا دليل علي ان الثورة في مسارها الصحيح.

واضاف نقدي ان الثورة الاسلامية جعلت ايران تتقدم الي المرتبة 16 عالميا من الناحية العلمية واليوم هذا البلد الذي كان اطباءه يقدمون من الهند اصبح من الدول المهمة والمتقدمة طبيا وعلاجيا.

واشار الي الحادث الارهابي في اهواز وقال ان قتل الاطفال هو من شيم الاعداء والارهابيين وان اطفال فلسطين واليمن وسوريا ذاقوا طعمه المر.

يذكر ان خلية ارهابية مؤلفة من 5 عناصر هاجموا بزي عسكري العرض العسكري الذي اقيم في اهواز صباح السبت الماضي لمناسبة اسبوع الدفاع المقدس (1980-1988) ما ادي الي استشهاد 25 شخصا وجرح 69 اخر من المدنيين الحاضرين ومنهم اطفال ونساء ومن العسكريين المشاركين في العرض.

انتهي**م م** 1837

