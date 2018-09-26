المتحدث باسم وزارة الثقافة والسياحة الصينية:

أمام بكين وطهران فرص تعاون كثيرة لتنمية العلاقات الثقافية

بكين/26ايلول/سبتمبر/إرنا – قال المتحدث باسم وزارة الثقافة والسياحة الصينية «دُو جيانغ» اليوم الأربعاء: إنّ الصين الشعبية وجمهورية ايران الإسلامية تتمتعان بفرص حصرية لتنمية علاقاتهما في المجال الثقافي.

وفي تصريح أدلي به لمراسل وكالة إرنا أشار جيانغ الي الكفاءات الفائقة التي يمكن تفعيلها بين البلدين في شتي المجالات معرباً عن رغبة بلاده في تكثيف التعاون السياحي والثقافي الثنائي.
وأشار المتحدث باسم وزارة الثقافة والسياحة الصينية الي إقامة مهرجان طريق الحرير في بلاده و الي صلة تنمية هذا الطريق بالعلاقة مع ايران قائلاً: إنّ مشاركة ايران وتقاربها الي الصين في شؤون كهذه يحظي من جانبنا بأهمية بالغة.
ودعا المتحدث باسم وزارة الثقافة والسياحة الصينية، الشركات والمؤسسات الايرانية الي التواجد في المهرجانات والإحتفالات التي تقام في الصين وعرض ما لديها هناك.
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اقتصاد

دُو جيانغ

السياحة الصينية

ايران

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أمام بكين وطهران فرص تعاون كثيرة لتنمية العلاقات الثقافية

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