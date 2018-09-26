لاريجاني يعزي بوفاة رئيس جمهورية فيتنام

وافادت ارنا اليوم الاربعاء ان رئيس مجلس الشوري الاسلامي 'علي لاريجاني' اعرب في البرقية التي بعثها الي رئيسة المجلس الوطني لجمهورية فيتنام السيدة 'نوئن تي كيم نان' عن تعازيه بوفاة رئيس الجمهورية 'جان داي كوانغ' مؤكدا علي دوره في تنمية العلاقات والتعاون بين حكومتي وشعبي الجمهورية الاسلامية وجمهورية فيتنام.

وتمني لاريجاني في البرقية الصحة والموفقية لنظيرته الفيتامية واعضاء البرلمان والموفقية للحكومة والشعب الفيتنامي.

يذكر ان الرئيس الفيتنامي 'جان داي كوانغ' قد فارق الحياة يوم 21 سبتمبر بعد صراعه مع المرض عن عمر ناهز ال61 عاما.

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