زنكنه: ترامب هو المتهم الرئيسي بارتفاع أسعار النفط

طهران/ 26 ايلول/ سبتمبر/ ارنا - قال وزير النفط الإيراني بيجن زنكنه، إن المتهم الرئيسي بارتفاع أسعار النفط وتقلبات السوق، هو السيد ترامب وسياساته المخلة وغير الشرعية.

وأضاف زنكنه اليوم (الأربعاء) علي هامش اجتماع الحكومة، في تصريح للصحفيين: الرئيس الامريكي، الذي هو نفسه السبب الرئيسي لارتفاع أسعار النفط وعدم الاستقرار في السوق، يلقي التهمة علي أوبك، بينما تستخدم أوبك كل طاقتها للإنتاج.
وصرح وزير النفط، بان ترامب يحاول خفض صادرات النفط الإيرانية، و يريد ايضا أن لا ترتفع الأسعار، في حين لو اراد ان يكون السوق مستقرًا ، فيجب أن يوقف تدخله غير المبرر في الشرق الاوسط، وان لايمنع إنتاج وتصدير إيران .
وتابع زنكنه : الرئيس الفرنسي اشار مساء امس في خطابه امام الأمم المتحدة، بشكل صريح إلي هذه المسألة.
وردا علي سؤال حول بيان دول 4 + 1 بشأن صادرات النفط الإيرانية، قال: يجب أن يكون الجانبان قادرين علي إدارة هذه القضية، وأعتقد أن الطرفين لديهما الإرادة السياسية لتنفيذها.
وأكد وزير النفط أن الأوروبيين جادون في هذا الأمر ويريدون القيام بذلك.
وصرح، إن طاقة إنتاج أوبك ليست الآن أكثر مما تنتج اليوم، وفيما لو أعلن بلد ما خلاف هذا فان كلامه فارغ.
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زنكنه: ترامب هو المتهم الرئيسي بارتفاع أسعار النفط

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