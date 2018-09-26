إزاحة الستار عن جهاز مخلّ بالإتصالات تحمله الطائرات المسيرة

واُقيم هذا الحفل برعاية القائد العام للقوات البرية للجيش الايراني العميد كيومرث حيدري بإعتبار المشروع منجزاً من منجزات القوة البرية وإشهاراً بجهوزية القوات العسكرية الايرانية.

وتم تصميم وإنتاج جهاز«منظومة شاهين» علي ثلاثة أشكال وهي: الجهاز المحمول علي الأكتاف والجهاز اليدوي والجهاز المزودة به الطائرات المسيرة القادرة جميعها علي تقديم الأداء والخدمة في مدي يبلغ 2 حتي 10 كيلومترات.

ويتمتع جهاز منظومة شاهين بالتصوير ليلاً ونهاراً وفي المناخ الغائم وعند انتشار الأتربة والغبار مع إمكانية الكشف عن منشآت وأجهزة الخداع التابعة للقوات المعادية.

كما تم إزاحة الستار عن قطع لمحركات الدبابات التابعة للقوة البرية للجيش الايراني في هذا الحفل في رابع يوم من اُسبوع الدفاع المقدس الذي سُمّيَ بيوم «الإقتصاد المقاوم والإنتاج الوطني والدعم والإسناد الشعبي» شارك فيه كبار مسؤولو القوة البرية للجيش.

انتهي** ع ج** 1837

