رعيد الصواريخ الايرانية سرّب الخوف الي نفوس أعداء البلاد

وخلال إجتماع عظيم وحاشد للقوات الخاصة التابعة للشرطة أشاد رادان بتعاظم وزيادة الإنتاج الايراني للعتاد والإمكانيات العسكرية مستنكراً التفكير الخاطئ وجهل أعداء البلاد.

كما توعد رئيس مركز الدراسات والأبحاث التابع للشرطة الايرانية الإرهابيين بردّ أقسي من الردّ الذي وجهته القبضة الايرانية الي جماعة داعش.

وقال رادان: ليعلم الأعداء بأننا سنضيف صفحة اُخري الي صفحات الندم الذي ساورهم طيلة عدائهم لايران لافتاً الي مساهمة القوات المسلحة في مكافحة الحرب الاقتصادية الموجهة ضد البلاد بمساهمة الشعب رجالاً ونساء.

وشدد رادان خلال كلمته علي أنّنا في ايران لانعرف الغفوة والغفلة و نزداد كل يوم انسجاماً واستعداداً في ظلّ قيادة سماحة قائد الثورة الاسلامية.

انتهي** ع ج**1837

