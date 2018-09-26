افتتاح مهرجان المسرح الطلابي في بيلاروسيا بمشاركة ايران

موسكو/ 26 أيلول/ سبتمبر/ ارنا - افتتح المهرجان الدولي للمسرح الطلابي في بيلاروسيا باسم ' كوفار' بمشاركة ايران.

ووفقا للإدارة الإعلامية للسفارة الإيرانية في بيلاروسيا اليوم الاربعاء فان الفرقة المسرحية الإيرانية 'خلاق' شاركت في المهرجان المقام في الجامعة الوطنية في بيلاروسيا.
وعرضت الفرقة المسرحية الإيرانية في هذا المهرجان الدولي مسرحية 'ماما يرما' علي خشبة المسرح والتي جذبت انتباه الجمهور.
مسرحية ' ماما يرما' مقتبسة من مسرحية إسبانية تم تقديمها في السنوات الخمس الماضية في داخل البلاد والمهرجانات الدولية ، وحازت علي جوائز من العديد من المهرجانات.
وتتنافس في مهرجان 'كوفار' الذي يستمر الي يوم غد الخميس، 15 فرقة مسرحية من مختلف دول العالم .
وتقدم الفرقة المسرحية الإيرانية 'خلاق' للمخرج 'فرزين نوبراني' ، عروضها في بيلاروسيا.
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افتتاح مهرجان المسرح الطلابي في بيلاروسيا بمشاركة ايران

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