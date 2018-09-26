خطاب روحاني كان أقوي دليل علي أحقية إيران

واضاف بهروز نعمتي في تصريح لارنا اليوم الاربعاء، إن خطاب الرئيس روحاني في الامم المتحدة كان فرصة عظيمة لنا لنستعرض موقف ايران المشروع امام العالم وهذا كان أمرا جيدا.

واضاف ان رئيس الجمهورية طرح الموضوع بشكل جيد، وايضا اظهر أحقية بلادنا بشكل جميل وأعلن أن إيران دولة قوية وسامية.

وصرح نعمتـي: لقد حدد روحاني أحقية الشعب الإيراني ومظلومية واستبداد الأمريكيين، وصوَّر بشكل جيد القسوة التي ارتكبها الإرهابيون ضد الشعب الإيراني.

وفي إشارة إلي خطاب ترامب قبل كلمة الرئيس الايراني في الأمم المتحدة ، قال نعمتي، إن خطاب ترامب المتشدد في الأمم المتحدة أثبت شرعية إيران للعالم وأصبح صوت بلدنا أكثر سماعًا في العالم.

انتهي** 2344

