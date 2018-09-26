المتحدث باسم الهيئة الرئاسية في البرلمان الإيراني:

خطاب روحاني كان أقوي دليل علي أحقية إيران

طهران/ 26 أيلول/ سبتمبر/ ارنا - قال المتحدث باسم الهيئة الرئاسية لمجلس الشوري الإسلامي، إن خطاب الرئيس روحاني اثبت احقية إيران بأقوي شكل من الاشكال مما يستحق الشكر عليه.

واضاف بهروز نعمتي في تصريح لارنا اليوم الاربعاء، إن خطاب الرئيس روحاني في الامم المتحدة كان فرصة عظيمة لنا لنستعرض موقف ايران المشروع امام العالم وهذا كان أمرا جيدا.
واضاف ان رئيس الجمهورية طرح الموضوع بشكل جيد، وايضا اظهر أحقية بلادنا بشكل جميل وأعلن أن إيران دولة قوية وسامية.
وصرح نعمتـي: لقد حدد روحاني أحقية الشعب الإيراني ومظلومية واستبداد الأمريكيين، وصوَّر بشكل جيد القسوة التي ارتكبها الإرهابيون ضد الشعب الإيراني.
وفي إشارة إلي خطاب ترامب قبل كلمة الرئيس الايراني في الأمم المتحدة ، قال نعمتي، إن خطاب ترامب المتشدد في الأمم المتحدة أثبت شرعية إيران للعالم وأصبح صوت بلدنا أكثر سماعًا في العالم.
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خطاب روحاني كان أقوي دليل علي أحقية إيران

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