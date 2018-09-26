وزيره باكستانيه سابقه تدعو ايران وباكستان لتفعيل الممرات الاقتصاديه الاقليميه

وفي تصريح أدلت به لمراسل إرنا في إسلام آباد قدّمت شمشاد أختر وهي رئيسه البنك المركزي الباكستاني سابقا إيضاحات حول المجالات المتاحة لتوسيع التعاون بين البلدين وأضافت بأنّ ثمة فرصا ذهبية متوفرة أمام ايران وباكستان تخدم التنمية التجارية.

وعبّرت أختر عن إعتقادها بأنّ الجوار والمشتركات الثقافية والاقتصادية بين ايران وباكستان هي ضمن الفرص الذهبية التي تخدم التعاون الايراني الباكستاني وتصبّ في مصلحة التبادل التجاري.

و وصفت الوزيرة الباكستانية السابقة البلدين بأنهما صديقان قديمان وشريكان يثق كلٌ منهما بالآخر داعيةً الي توظيف هذه النقاط الإيجابية لصالحهما.

كما أشارت أختر الي وجود ممرات هامة في ايران وباكستان من شأنها خدمة التنمية الاقتصادية للمنطقة وتحسين الحالة المعيشية الاقتصادية لهذه الدول.

وكان مسؤولو البلدين قد إتفقوا علي رفع التبادل التجاري بين البلدين الي خمسة مليارات دولار هذا وبيّنت أحدث الإحصائيات نمو في التبادل التجاري الثنائي بلغ ما يقارب 20 بالمائة خلال الفترة من مارس حتي سبتمبر 2018.

انتهي** ع ج** 1718

