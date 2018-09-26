صادرات محافظة كلستان شهدت نمواً بلغ 62 بالمائة

وخلال تصريحات له في إجتماع لجنة مكافحة تهريب السلع والعملة الصعبة في مدينة كنبد كاووس التابعة للمحافظةُ أضاف حسيني بأنّ هذه الصادرات شملت حديد التسليح والألبان ومعجون الطماطم ومادة البولي استايرن.

وصدّرت المحافظة هذه السلع الي تركمانستان وأفغانستان والعراق كما إستوردت في الفترة من مارس حتي سبتمبر هذا العام 37 الف طن من السلع بلغت قيمتها 15 مليون دولار.

وأشار حسيني الي منع تصدير الزيوت النباتية والحليب المجفف ومكعبات السكر والسكر ومعجون الطماطم عبر جمارك المحافظة.

يُذكر بأن معبر«اينجه برون» الحدودي هو المعبر الوحيد لمحافظة كلستان يتمتع بوجود خط سككي وطريق معبّد للسيارات يقع في الخط الحدودي الفاصل بين ايران وتركمانستان.

انتهي** ع ج** 1718

