مساعد وزير الدفاع الإيراني:

تطوير التعاون بين إيران وجمهورية أذربيجان في مجال الصناعات الدفاعية

باكو/ 26 أيلول/ سبتمبر/ ارنا - قال مساعد وزير الدفاع في الشئون الصناعية والبحوث، إن العلاقات بين طهران وباكو ستتعزز من خلال تشكيل لجنة مشتركة بين البلدين.

وأضاف رضا مظفري نيا ، اليوم الاربعاء، علي هامش المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية في باكو، في مقابلة مع مراسل ارنا: في الزيارة الأخيرة لوزير الدفاع الإيراني لجمهورية أذربيجان، تم التوقيع علي مذكرة تفاهم وسيتم تشكيل لجنة مشتركة ، ونأمل بتعزيز العلاقات الدفاعية بين البلدين في اطار هذه اللجنة.
مظفري نيا الذي سافر إلي أذربيجان علي رأس وفد لحضور المعرض الدولي للصناعات الدفاعية في باكو، وصف هذه الزيارة بانها فرصة للاجتماع مع مسؤولي وزارة الدفاع ووزارة الصناعات الدفاعية بجمهورية أذربيجان.
واشار الي ان ايران تشارك لاول مرة في معرض الصناعات الدفاعية لجمهورية أذربيجان لعرض قدرات ومعدات إيران في مجال النقل البحري والجوي والاتصالات.
وقال مساعد وزير الدفاع: لقد عرضنا معدات الدفاع الإيرانية في مجال الطائرات بدون طيار ومحركات الطائرات والصناعات الإلكترونية والاتصالات السلكية واللاسلكية وكذلك المعدات الدفاعية في القطاع البحري وجميع أنواع السفن البحرية.
وأضاف مظفري نيا: بالطبع ، قدراتنا في مجموعة متنوعة من الحقول البرية والبحرية والجوية والدروع والدفاع الجوي واسعة جدا.
وأعرب عن أمله بالمشاركة في معرض جمهورية أذربيجان وغيرها من المعارض التي تقام في المنطقة في السنوات القادمة نظراً لفرص توسيع التعاون بين البلدين.
و افتتح المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية في باكو يوم أمس الثلاثاء بحضور 28 دولة بمافيها الجمهورية الإسلامية ألإيرانية في باكو.
وعرضت أكثر من 200 شركة من جميع أنحاء العالم قدراتها الدفاعية ، بما في ذلك المعدات العسكرية في القطاعات البحرية والجوية والبرية.
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تطوير التعاون بين إيران وجمهورية أذربيجان في مجال الصناعات الدفاعية

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