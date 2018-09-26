وقال المشاط أن إرادة ثورة السادس والعشرين من سبتمبر لن تكون قابلة للكسر لأنها لم تعد حبيسةً للفاسدين ولأدوات الارتهان، قائلا لدول العدوان: عليكم أن تدركوا أن عهد الهيمنة قد ولي وكل محاولة لاستعادته ستبوء بالفشل بإذن الله.

ودعا الرئيس المشاط في خطاب له عشية الذكري 56 لثورة 26 سبتمبر امس الثلاثاء لتحييد الاقتصاد محملا دول العدوان تبعات كل الاجراءات التي تقوم بها حكومة الارتزاق، كما حذر حكومات العالم من مغبة الدخول في أي تعامل مع حكومة العمالة والارتزاق باعتبارها حكومة غير شرعية.

وقال الرئيس متوعداً: في حال استمرار قوي العدوان في سياستها التجويعية فإن المسؤولية الأخلاقية تحتم علينا اتخاذ تدابير تتحمل تبعاتها قوي العدوان والمرتزقة.

واضاف: أي تعامل أو اتفاق مع حكومة الارتزاق لن تكون ملزمة لـليمن بالمطلق وسنعتبرها إهانة متعمدة للشعب اليمني.

كما دعا الرئيس مهدي المشاط حكومات العالم لقراءة التقارير الدولية المحايدة التي توثق الجرائم والانتهاكات والعلاقات المشبوهة لحكومة الارتزاق مع القاعدة و داعش، موضحا بالقول: نستند في اليمن إلي قضية عادلة ونمارس حقنا الطبيعي في الدفاع عن النفس والوطن والحصول علي الحرية والاستقلال.

وأعرب الرئيس عن تقديره عالياً ما ورد علي لسان رئيس الوزراء الباكستاني من استعداد بلاده للعب دور في عملية السلام بـاليمن، مؤكدا الدعم المستمر لجهود المبعوث الأممي والترحيب بكل الجهود في هذا المسار.

كما خاطب الشعب اليمني بالقول: نأمل من أبناء شعبنا مواصلة الصمود في المعركة الاقتصادية كما صمد في الجبهات وهذه هي آخر أوراق عدونا وستفشل بإذن الله، مؤكدا بذل كل الجهود التي تحد قدر الإمكان من مؤامرات قوي العدوان التي تستهدف كل مواطن من دون تمييز.

وقد جدد الرئيس المشاط في مستهل خطابه تقديره لصمود 'شعبنا وبطولات جيشنا ولجاننا وقبائلنا الوفية'، معربا عن شكره لكل الشرفاء في الداخل والخارج علي مواقفهم المتضامنة مع الشعب اليمني، كما حثهم علي مواصلة جهودهم.

المصدر : المسيرة

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