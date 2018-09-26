المقداد: صواريخ “إس300” دفاعية وسورية ستدافع عن نفسها كما تفعل دائما

وفي رد علي أسئلة الصحفيين خلال حفل استقبال أقامته السفارة الصينية بدمشق بمناسبة الذكري الـ 69 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية أكد المقداد أن الحادث المأساوي الذي أدي لإسقاط طائرة “إيل 20” فتح الأعين علي العدوانية الإسرائيلية والدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة والدول الغربية لهذه السياسات المدمرة ضد سورية.

وبين المقداد أن “إسرائيل” التي اعتادت القيام بالكثير من الاعتداءات تحت ذرائع مختلفة ستحسب حسابات دقيقة إذا فكرت بالاعتداء علي سورية مجددا معتبرا أن الاعتداء علي سورية اعتداء علي كل القوي التي تعمل ضد الإرهاب فيها ومن أجل إعادة الأمن والاستقرار إليها.

وأكد المقداد أن سورية ستدافع عن نفسها كما تفعل دائما وترحب بهذا الدعم الدفاعي الذي كان يجب أن يقدم لها منذ وقت طويل.

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أعلن أمس الاول الاثنين أنه وبإيعاز من الرئيس فلاديمير بوتين سيتم تسليم منظومة صواريخ “إس 300” إلي سورية خلال أسبوعين لرفع مستوي القدرات القتالية لقوات الدفاع السورية.

انتهي ** 1837

