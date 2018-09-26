روحاني خلال لقائه جمعا من زعماء الجالية المسلمة في اميركا :

الارهاب التكفيري اكبر خطر علي الاسلام

طهران / 26 ايلول/ سبتمبر / ارنا - قال الرئيس الايراني حسن روحاني ان الارهاب التكفيري وداعش يشكلان اكبر خطر علي صورة الاسلام الرحمانية.

وقال الرئيس روحاني خلال لقائه امس الثلاثاء جمعا من زعماء الجالية المسلمة في اميركا علي هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك قال ان المسؤولية الملقاة علي زعماء الدين كبيرة للغاية في تبيين الثقافة الاسلامية الحقيقية في العصر الحاضر مؤكدا علي انه يجب علي المسلمين في اي نقطة من العالم ان يكونوا عمليا مبلغين للاسلام من خلال الاخلاق والسلوكيات الصحيحة والوفاء بالعهد والتزام الصدق.
واشار الرئيس روحاني الي الانجازات التي حققتها المنطقة في مكافحة الارهاب خاصة ضد داعش وجبهة النصرة وقال ان سوريا اليوم تتمتع بامان اكثر الا انه لازالت هناك مشاكل كبيرة وان جهدنا يرتكز علي اعادة الامن الي هذا البلد بشكل كامل لتمهيد الارضية لعودة المشردين السوريين الي بلادهم .
واعتبر الرئيس روحاني الارهاب التكفيري بانه يشكل اكبر خطر علي صورة الاسلام الرحمانية وقال ان الجرائم التي ارتكبها داعش لم ولاتنحصر فقط علي قتل الناس وان الارهابيين الدواعش وبادائهم لم يمارسوا الظلم فحسب ضد شعوب المنطقة بل قضوا علي عقيدة الشعوب بالاسلام والدين.
واشار الرئيس روحاني الي ان دور ايران في طرد المجموعات الارهابية من سوريا كان مهما للغاية وقال ان مستقبل سوريا يجب ان يقرره حتما الشعب السوري من خلال اصواته واجراء انتخابات.
انتهي ** 1837



برچسب ها

سياسي

حسن روحاني

نيويورك

الجالية المسلمة

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

الارهاب التكفيري اكبر خطر علي الاسلام

معظم المشاهدات

ظریف وموغرینی یصدران اول بیان مشترك بعد الاتفاق النووی

ظریف وموغرینی یصدران اول بیان مشترك بعد الاتفاق النووی

الرئیس روحانی:الامن یمكن ان یتحقق بالتعاون والتنسیق

فی الاجتماع الثالث والسبعین للجمعیة العامة للامم المتحدة

الرئیس روحانی:الامن یمكن ان یتحقق بالتعاون والتنسیق

كاتب قطري لا يستبعد ضلوع الإمارات في العمل الإرهابي في اهواز

كاتب قطري لا يستبعد ضلوع الإمارات في العمل الإرهابي في اهواز

الرئیس روحانی: لا برنامج لی للقاء ترامب

فی حوار مع 'ان بی سی'

الرئیس روحانی: لا برنامج لی للقاء ترامب

أضغاث أحلام ترامب لن تری سبیلها الی الواقع

علی أكبر ولایتی:

أضغاث أحلام ترامب لن تری سبیلها الی الواقع

أحدث الأخبار

وزيره باكستانيه سابقه تدعو ايران وباكستان لتفعيل الممرات الاقتصاديه الاقليميه

وزيرة الإقتصاد الباكستاني السابقة:

وزيره باكستانيه سابقه تدعو ايران وباكستان لتفعيل الممرات الاقتصاديه الاقليميه

صادرات محافظة كلستان شهدت نمواً بلغ 62 بالمائة

صادرات محافظة كلستان شهدت نمواً بلغ 62 بالمائة

تطوير التعاون بين إيران وجمهورية أذربيجان في مجال الصناعات الدفاعية

مساعد وزير الدفاع الإيراني:

تطوير التعاون بين إيران وجمهورية أذربيجان في مجال الصناعات الدفاعية

كلمتا ترامب وروحاني اظهرتا الفارق بين الحضارة الناشئة والثقافة العريقة

نائب:

كلمتا ترامب وروحاني اظهرتا الفارق بين الحضارة الناشئة والثقافة العريقة

كلمة روحاني اللائقة و إستعراض ترامب

كلمة روحاني اللائقة و إستعراض ترامب

موضوعات مرتبط