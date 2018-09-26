الرئیس روحانی: سنبقي فی الاتفاق النووی إن وفر مصالحنا

وخلال استقباله رئیسة وزراء النرویج ارنا سولبرغ الثلاثاء فی نیویورك علي هامش اجتماع الدورة 72 للجمعیة العامة للامم المتحدة، قال الرئیس روحانی، ان المشكلة الراهنة لا ترتبط بایران وامیركا فقط لان الحكومة الامیركیة الراهنة وقفت امام قرار مجلس الامن الدولی المصادق علیه بالاجماع ونقضته.

واضاف، ان القرار 2231 یصرح بانه علي جمیع الدول دعم الاتفاق النووی ومن المهم جدا ان لا یتجاهل العالم نقض الاتفاق من جانب امیركا.

واشار الي التقاریر الـ 12 الصادرة عن الوكالة الدولیة للطاقة الذریة التی اكدت التزام ایران بالاتفاق النووی، مؤكدا دور اوروبا فی حفظ الاتفاق النووی كضامن للامن والسلام فی العالم.

واشار الي الوضع الماساوی للیمن واكد بان قصف الشعب الیمنی لن یوصل بعض الدول الي مآربها، داعیا الي مساعدة الشعب الیمنی ونقل الادویة والاغذیة الیه.

كما نوه روحانی الي القضیة السوریة وشرح تعاون ایران وروسیا وتركیا فی هذا الصدد فی اطار عملیة استانا وقال، ان الدول الثلاث تراقب عملیة الهدنة وخفض التوتر ولقد تم خلال الاجتماع الاخیر فی طهران اتخاذ قرارات جیدة للحیلولة دون اراقة الدماء فی ادلب.

من جانبها اكدت رئیسة وزراء النرویج عزم بلادها علي تطویر التعاون مع ایران وقالت، نامل بان نتمكن جمیعا من الاستفادة من الاتفاق النووی كاساس لتطویر العلاقات.

واشارت سولبرغ، الي خروج امیركا من الاتفاق النووی وقالت، ان استمرار الاتفاق النووی مهم جدا بالنسبة لنا لتحسین العلاقات ولكن للاسف ان القضایا الساسیة قد اضرت بهذا الاتفاق الجید.

واكدت ایمانها بالوكالة الدولیة للطاقة الذریة وتقاریها حول البرنامج النووی الایرانی واعربت عن سرورها لالتزام ایران بجمیع تعهداتها فی اطار الاتفاق وقالت، نحن ایضا بصفتنا عضوا فی الاتحاد الاوروبی نسعي لتطویر العلاقات مع ایران رغم الحظر الامیركی.

وكان الرئیس الایرانی حسن روحانی قد وصل الی نیویورك الاحد للمشاركة فی اجتماع الجمعیة العامة للامم المتحدة.

والتقی رئیس الجمهوریة لغایة الان رؤساء كوبا وبولیفیا وتركیا والرئیس التنفیذی لافغانستان ورئیسی الوزراء الارمینی والبجیكی ورئیس اللجنة الاولمبیة الدولیة ومدیر صندوق النقد الدولی.

والقی الرئیس الایرانی كمة فی الدورة 73 للجمعیة العامة للامم المتحدة وشارك فی اجتماع لتكریم ذكری الزعیم الجنوب فریقی الراحل نیلسون ماندیلا.

انتهی ** 2342

